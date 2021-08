El Gobierno impulsa un impuesto específico para Madrid y Ayuso lo ve "inconstitucional"

La batalla entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid, o entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, no descansa ni en agosto. Y no lo hace en uno de sus frentes más enconados, que no es otro que el fiscal.

Las hostilidades volvieron a desatarse este jueves cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el contexto de una entrevista en Valencia con el presidente autonómico, Ximo Puig, daba carta de naturaleza a la idea lanzada por ese gobierno regional de crear un impuesto específico para Madrid, con el que "compensar al resto de autonomías el efecto capitalidad". "Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido", afirmaba Escrivá. La reacción desde el kilómetro cero de la Puerta del Sol no se hacía esperar. El consejero de Economía y Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, aseguraba que gracias a que el ministro se había "ido de la lengua" quedaba clara la intención de Sánchez de "poner un impuesto a los madrileños por ser madrileños". Fuentes del Gobierno de Madrid aseguran que lo que pretende Sánchez excede el marco de la Constitución y de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y que por lo tanto, y llegado el caso, recurrirían eventualmente al Tribunal Constitucional. "No lo contemplamos" "No contemplamos que el Gobierno pase por encima de eso", afirman desde el Gobierno de Ayuso, donde argumentan que en otros ámbitos distintos al fiscal, como en el de la Educación, no se plantea la armonización entre las normativas de distintas comunidades autónomas. José Luis Escrivá, este jueves en Valencia. EFE Igualmente, contestan a Escrivá cuando el ministro -antiguo responsable de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)- asegura que la competencia fiscal entre autonomías va contra el signo de los tiempos. Escrivá lo justifica blandiendo las políticas de armonización de la Unión Europea o el reciente límite pactado por el G-7 para que el impuesto de Sociedades se grave, al menos, con un tipo del 15%. En opinión del Ejecutivo madrileño, no son ejemplos válidos, pues, afirman, en el ámbito comunitario el debate es sobre qué conceptos se deben gravar y no tanto el tipo impositivo que se aplica. En todo caso, defienden que la política de impuestos bajos seguida por Madrid "los últimos dieciséis años" es beneficiosa para sus ciudadanos, porque genera actividad económica y empleo y, como consecuencia de ello, "recaudamos más". El equipo económico de Ayuso sostiene que lo que perjudica a la Comunidad Valenciana o a otras comunidades no es que en Madrid haya impuestos bajos, sino que sean más altos en esas regiones. Ayuso y Fernández-Lasquetty. EFE El propio Lasquetty reafirmó este jueves el compromiso electoral de Ayuso en las elecciones del pasado 4 de mayo de seguir bajando impuestos. En concreto, el tramo autónomico del IRPF y el impuesto de sucesiones. ¿Dumping fiscal? El debate sobre los bajos impuestos en Madrid, una política ensalzada por el PP, no es nuevo. Muchos acusan a la comunidad en la que está la capital de España de practicar "dumping fiscal". A finales de 2020, el Gobierno de Sánchez llegó a pactar con ERC, dentro de las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado -aprobados finalmente con el inédito apoyo de los independentistas catalanes-, crear una comisión para estudiar esta cuestión. El portavoz de los republicanos en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, habló entonces del "paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora en este momento de crisis socioeconómica". El hecho de que los nacionalistas catalanes, que desde hace décadas dan la batalla por un mayor margen en política fiscal para Cataluña, defendiesen una política igualadora o armonizadora fue objeto de muchos comentarios. En declaraciones a EL ESPAÑOL, el ex ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, se mostró estupefacto ante esa postura de ERC. "Esto es para nota, unos independentistas contra la autonomía fiscal. Es el mundo al revés. ¿Pero usted no pretendía tener su propia Hacienda? Es una ERC diferente a la que yo he conocido", afirmaba en conversación con este periódico. El conflicto entre Sánchez y Ayuso, que también se extiende a la gestión de la pandemia, no tiene visos de remitir. Sigue los temas que te interesan Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Javier Fernández-Lasquetty Jose Luis Escrivá Belmonte Partido Popular (PP) Pedro Sánchez