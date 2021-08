Tras un año de exilio de Juan Carlos I Podemos recrudece su discurso y el PP acepta su retorno

Hace exactamente un año el rey emérito, Juan Carlos I, notificaba a su hijo Felipe VI su decisión de partir al exilio. "Te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España", le notificaba el monarca en una carta en la que hablaba del "daño" que podría hacer su figura a la monarquía. Una decisión que, con motivo de su efeméride, ha sido utilizada este primero de agosto por los diferentes partidos políticos para posicionarse a favor o en contra de su figura.

Por un lado, Unidas Podemos, ha utilizado el primer aniversario para augurar "nuevos escándalos" al emérito mientras que defiende investigarlo por sus "negocios turbios". Por el otro, el PP ha asegurado que Juan Carlos I puede ir "donde quiera" y ha alegado Ciudadanos que prefiere hablar de Felipe VI como ejemplo de un monarca "moderno" y "permeable a todos".

El anuncio del exilio de Juan Carlos I fue la culminación de una serie de acontecimientos que se aceleraron a raíz de su abdicación en junio de 2014. Su vida privada y sus actividades financieras, que le han terminado situando en el punto de mira de la justicia, fueron el detonante de su marcha.

Así las cosas, este domingo el miembro del Consejo de Coordinación de Podemos (la Ejecutiva del partido) y secretario de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, ha defendido que la figura del rey emérito esta asociada a "negocios turbios" que precisan de una comisión de investigación en el Congreso.

Recrudeciendo el discurso de su partido y siendo más duro que nunca, Serna ha incidido en las presuntas irregularidades que rodean al rey emérito, sobre el que han transcendido indicios "fuertes" de que pudo cometer delitos contra la Hacienda Pública, como posible evasión fiscal que está siendo investigada en Suiza.

"Creemos que técnicamente es posible en nuestro actual marco legal iniciar estas investigaciones (a Juan Carlos I) en el Congreso de los Diputados. De no hacerlo estamos degradando la idea de monarquía parlamentaria. Si un parlamento no puede limitar a la monarquía (...) ¿qué significa la monarquía parlamentaria?", ha planteado el diputado de Unidas Podemos.

Además, el portavoz de Podemos ha ido más allá y ha tachado de "error" que Felipe VI "guarde silencio" por la polémica que rodea a su padre, pero también en relación con los "pronunciamientos de exmilitares reaccionarios hablando de fusilar a ciudadanos de su país".

Palabras muy contrarias a las que también ha pronunciado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. La presidenta del partido naranja ha expresado su apoyo a las decisiones que ha tomado el jefe del Estado respecto a la permanencia fuera de España del rey emérito, Juan Carlos.

"Creo que el rey Felipe VI está actuando con mucha seriedad y está poniendo a la institución que representa al margen de todo esto", ha declarado, en una entrevista con Europa Press, cuando se le ha preguntado si el padre del monarca debería poder regresar a España.

Arrimadas ha señalado que hace ya "bastantes años" que Juan Carlos I dejó de ostentar la Jefatura del Estado, mientras que su sucesor "está actuando bien" y eso tiene su reflejo en la opinión positiva de los ciudadanos sobre la monarquía. Considera que, además de "proteger la institución", el rey está demostrando que la Corona "se ha modernizado" y es "permeable a los cambios".

Vuelta a casa

Por lo que se refiere a la vuelta a España se ha especulado mucho, mientras el Gobierno asegura que el antiguo monarca es libre de regresar cuando quiera igual que lo fue a la hora de partir hacia Emiratos Árabes Unidos.

Sobre ello se ha posicionado también el PP quién ha asegurado que el Emérito es libre de volver cuando considere oportuno. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha ratificado que Juan Carlos I "puede ir donde quiera porque tiene libertad de circulación" como cualquier ciudadano.

García Egea ha indicado en que el rey emérito no tiene causas pendientes con la Justicia y ha recalcado que puede desplazarse a dónde quiere porque dispone de libertad de circulación como cualquier ciudadano.

"Creo que sobre don Juan Carlos no pesa ninguna cuestión jurídica y, por tanto, no tengo nada más que opinar", ha declarado el 'número dos' del Pablo Casado. En este sentido, García Egea ha rehusado pronunciarse acerca de si el rey emérito debería regresar o no a España. "No tengo que opinar al respecto sobre si debe o no debe. Hay libertad de circulación y por tanto, puede ir donde quiera", ha abundado.

