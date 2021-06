Aznar alaba a Ayuso y cuestiona a otros barones del PP: "Ella habla de cosas y otros no dicen nada"

Isabel hace lo que tiene que hacer". La frase lapidaria la pronunciaba José María Aznar este viernes en la clausura de los cursos del Instituto Atlántico que dirige, un acto en el que la invitada era Isabel Díaz Ayuso, cubierta de elogios por el ex presidente del Gobierno, quien además lanzaba una crítica velada a otros barones territoriales del Partido Popular.

Remontándose a su época como presidente de la Junta de Castilla y León, en los años ochenta, antes de llegar a La Moncloa, Aznar afirmaba que "a un presidente de comunidad autónoma -relevante, importante- lo que no se le puede pedir es que esté en silencio... que no opine de las cuestiones políticas nacionales. ¿Pero por qué no? Si es que tiene que hacerlo. Lo que es lamentable, porque denota un nivel político muy bajo, son todos aquellos que andan por ahí que no dicen una palabra más alta que otra... no, no, es que hay que decirlo" sentenciaba.

Unas palabras que sin duda llegarán a oídos de dirigentes como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo o el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Por lo demás, Aznar respaldaba sin fisuras la postura de Ayuso y de Pablo Casado sobre los indultos a los líderes del procés.

"Yo creo que Pablo Casado el otro día en Barcelona estuvo perfectamente en su sitio, hizo lo que tenía que hacer" afirmaba, sin olvidarse de lanzar una advertencia a los empresarios y obispos que se han mostrado a favor de la medida de gracia concedida por Pedro Sánchez.

"Lo que ha pasado allí y se ha dicho allí, en el Círculo de Economía, por parte de algunos empresarios, y lo que se ha hecho después con los indultos y lo que han dicho la Conferencia Episcopal , llamada tarraconense, y todas esas cosas... son días para apuntar, y para tener en la cebaza, y para no olvidar" aseveraba.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.