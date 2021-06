Ayuso, sobre el Rey: "No hay rectificación. He hablado con Casado y piensa lo mismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, niega que haya rectificado sus declaraciones del domingo, en la Plaza de Colón, en las que preguntaba si el rey firmaría los indultos. Después de que Pablo Casado este lunes hiciera hincapié en el papel constitucional del Rey y en que "el culpable de los indultos es Sánchez", la presidenta de la Comunidad asegura que el líder del PP "piensa lo mismo" y que se trata de una "humillación".

"No hice ninguna rectificación. He hablado con el presidente del PP y piensa lo mismo, que la humillación permanente a la que están sometiendo a las instituciones españolas tiene a un responsable. No ha habido imposiciones, ni rectificaciones", ha aclarado al inicio de un desayuno informativo protagonizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Ayuso ha asegurado que lo que "está sucediendo es una humillación y una vergüenza que tiene como responsable a un presidente de Gobierno que manosea las instituciones". La presidenta de la Comunidad aseguró que sus palabras sólo querían "proteger al Rey". "Utilizaré todas las palabras que hagan falta siempre para proteger la figura del Rey. Es más, hay pocas instituciones en este país que defiendan más a la Corona porque, desde luego, en la Comunidad de Madrid es lo que vamos a hacer", ha asegurado.

Ayuso: "Qué va a hacer el Rey de España? ¿Va a firmar los indultos?" Efe

Díaz Ayuso acusó también al Gobierno de crear "una trampa para todas las instituciones, empezando por Su Majestad el Rey, que representa a todos los ciudadanos, a todos los españoles, y muy especialmente a los catalanes que están hoy desamparados en su tierra".

Asimismo, la presidenta de la Comunidad recordó que "el Rey de todos los españoles, es el enemigo a abatir por los independentistas y por aquellos que quieren promover en España una ensoñada República" y repitió que "es una vergüenza que tenga que firmar semejante documento" y que lo haga "la persona que simboliza la unidad y la igualdad de todos los españoles, la persona que lideró y arrojó luz y verdad el 3 de octubre". "Me sigue pareciendo el mismo sonrojo y bochorno y humillación que el Rey de España tenga que firmarlo", zanjó.