Miles de personas se manifiestan por toda España contra la violencia machista

Miles de personas se han manifestado este viernes en distintas ciudades españoles convocadas por el movimiento feminista para mostrar su rechazo a los últimos asesinatos de violencia de género, que elevan a 19 mujeres y 3 menores el número de víctimas mortales de esta lacra en lo que va de 2021.

En Madrid, la concentración, que ha estado marcada por la lluvia y la presencia de paraguas, ha arrancado minutos antes de las 22.00 horas en la Puerta del Sol, en la que se han escuchado gritos de "basta ya de justicia patriarcal", "no estamos todas, faltan Olivia y Anna" y "no son padres, son maltratadores". Además, han reclamado libertad para Juana Rivas y se han preguntado "dónde está el Ministerio de Igualdad".

Ciudadanos de todas las edades se han acercado hasta la céntrica plaza con velas y mensajes para recordar a las niñas desaparecidas en Tenerife. En la protesta había pancartas con los lemas "contra la violencia machista, la justicia patriarcal y franquista y la opresión capitalista" y "la violencia machista ha vuelto a matar". Además, han pedido guardar un minuto de silencio a partir de las 12 de la noche.

En Barcelona, más de 600 personas, según la Guardia Urbana, se han concentrado la noche de este viernes en la plaza Sant Jaume de Barcelona contra los asesinatos machistas. En la protesta, con una pancarta al frente con el mensaje 'Basta de violencia machista y represión', se han coreado consignas como 'No es no' y 'Viva la lucha feminista'.

Por otra parte, el Moviment Feminista de Mallorca ha pedido en varias concentraciones simultáneas "tolerancia cero real" contra la violencia machista. En Palma, la concentración ha tenido lugar, a las 21.00 horas, en la plaza de Cort y ha sido convocada "en repulsa por todos los feminicidios e infanticidios", tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña Olivia Gimeno. "Llevamos dos meses viviendo una masacre contra las mujeres. Da miedo", han considerado.

Ante ello, desde el Moviment Feminista de Mallorca han exigido un pacto "serio" de la instituciones para que haya "tolerancia cero" ante "cualquier tipo de violencia contra la mujer". "No nos pueden presentar a las mujeres como objetos sumisos a las que controlar. Eso nos coloca en una posición en la que cualquier mujer puede ser asesinada cuando lleve la contraria", han explicado.

Las concentraciones se producen un día después de que se encontrara en Tenerife el cuerpo sin vida de una de las menores, Olivia, secuestradas hace más de un mes por su padre durante el régimen de visitas; y de la confesión de asesinato del exnovio de Rocío Caíz, la joven de 17 años desaparecida en Sevilla desde el 3 de junio.

En lo que va de 2021 son 19 las mujeres asesinadas por violencia machista y 1.097 desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse estos datos. Los menores asesinados por esta lacra en este año se elevan a 3, y son 41 los que se han contabilizado desde 2013.