Feijóo: "Junqueras cambia la música o alguna estrofa, pero canta siempre la misma canción"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cerraba filas con Pablo Casado sobre todo lo referente a los indultos a los líderes independentistas este martes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, al que asistía en primera fila el presidente nacional del PP.

Preguntado por la carta de Oriol Junqueras conocida este lunes, en la que el líder de ERC abre por primera vez la posibilidad de aceptar el indulto, el líder de los populares gallegos se mostraba tajante, en línea con lo dicho por Casado veinticuatro horas antes: "El artículo de Junqueras es la misma canción de siempre... le cambian la música, o alguna estrofa, pero es lo mismo" sentenciaba gráficamente.

Feijóo, que no estará el próximo domingo en la manifestación de la Plaza de Colón contra los indultos, por encontrarse en Roma, donde será recibido por el Papa Francisco, respaldaba sin fisuras la presencia del PP en la concentración que también respalda Vox. "Me sorprendería que cuando somos llamados a la defensa de la Constitución no estemos allí" concluía sobre la convocatoria de la plataforma Unión 78, encabezada por la de UPyD, Rosa Díez.

