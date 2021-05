Simón tiene "ganas de dejar" de hacer las ruedas de prensa: "Me pienso dos veces salir a la calle"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha afirmado este lunes que seguirá en su puesto mientras sigan considerando que es necesario, pero la verdad es que desea recuperar pronto la normalidad. "Tengo ganas de dejarlo", ha dicho.



"Tengo muchas ganas de dejar esta rutina, muchas, y creo que volver a la normalidad a mí me costará probablemente más que a mucha gente", ha señalado en su habitual rueda de prensa de los lunes, en la que ha manifestado su deseo de que la gente se olvide "rápido" de él.



Y eso que "la gente es muy agradable", pero "no deja de ser pesado pararte cada poquito rato a hablar con alguien", ha comentado. "A veces me pienso dos veces salir a la calle porque acabo no haciendo lo que iba a hacer por entretenerme mucho con mucha gente", ha explicado el epidemiólogo.

"No ha sido tan duro"

Para Simón, "tampoco ha sido tan duro y no ha sido tan grave" este tiempo al frente del CCAES durante la pandemia, en el que seguirá si ello sirve para que el foco se ponga "donde tiene que estar", que es la evolución y control: "Si el que yo esté aquí ayuda, estaré mientras sea necesario, pero tengo ganas de dejarlo", ha añadido.



En su opinión, ahora, más que pensar tanto en la incidencia, es más importante hacerlo en conseguir una gran cobertura vacunal; a partir de ahí, considera que si hay que dar información de la evolución de la epidemia, se debe hacer las veces que sea necesario cuando haya información de interés.



"A mí me gustaría que fuera pronto pero no depende exclusivamente de mí, hay gente que decide cómo se tiene que comunicar y yo estoy dispuesto a seguir sus indicaciones, por lo que saldré mientras sea necesario, pero es cierto que me apetece dejarlo ya".

Vacunación y datos

España ha alcanzado este lunes un nuevo hito en la campaña de vacunación contra la Covid-19. Ya son más de 8 millones los españoles que han recibido la pauta completa, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.

Las comunidades autónomas han administrado hasta este lunes un total de 24.534.056 dosis de las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen, 571.691 de ellas durante el fin de semana. Esto representa el 95,3% de las distribuidas, que ascienden a 25.747.905 unidades.