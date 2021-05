El Congreso saca adelante la primera Ley española de Cambio Climático

La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso ha manifestado este jueves su apoyo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se ha aprobado esta tarde con los votos en contra de Vox y la abstención del PP.

La futura ley del clima, primera norma en la historia de España para afrontar la emergencia climática, establece la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar la emisiones de gases contaminantes y alcanzar la plena descarbonización del país en 2050.



La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha indicado durante su intervención en la Cámara Baja que se trata de "una ley que el país necesitaba y es imprescindible".

"Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resiliencia", ha dicho Ribera.



"Hay amenazas y riesgos que nos distinguen entre colores ni entre grupos políticos y sí se ceban en mayor medida con los más vulnerables", ha recalcado la ministra, quien apunta que "lo más peligroso es no querer ver la realidad, ignorarla y querer mirar para otro lado".



La vicepresidenta cuarta ha asegurado que "las amenazas de no hacer caso en lo que nos dicen recaerán particularmente en los jóvenes pero también en los agricultores, en la seguridad alimenticia, en la industria y en la economía mundial", tal y como recuerda el Foro Económico Mundial.



Desde las filas del PSOE Helena Caballero Gutiérrez ha defendido que es una norma que ha escuchado las demandas de los jóvenes, ecologistas, empresas y otros muchos actores por lo que demuestra que es una "ley muy participada" por diversos actores de la sociedad y que no deja a nadie atrás.



Caballero ha reprochado al PP su abstención y ha asegurado que vuelven a "dar la espalda a la ciudadanía" que pidió una respuesta clara a la emergencia climática.

"Proyecto limitativo"

Por el PP, Guillermo Mariscal, ha apuntado que se trata de un "proyecto pequeño y limitativo que llega tarde porque en septiembre de 2018 presentamos la primera proposición de ley de cambio climático y ustedes la rechazaron".



"Esta ley la han empezado a escribir sin escuchar y por eso usted, Teresa Ribera, recibió 750 enmiendas, 100 de las cuales son nuestras".



Juantxo López de Uralde (UP) ha declarado que se trata de "un día clave" para el devenir del país y ha transmitido el honor que para el ha supuesto subir al estrado el día que se aprueba la primera ley de Cambio Climático en la historia de España.



Después de agradecer a todos lo que han ayudado a sacar adelante esta ley, que no ha sido "fácil de gestionar", Uralde ha destacado el intenso debate que ha propiciado su tramitación, y ha señalado que pese a lo que dicen los demás grupos, "la ley no ha llegado tarde", sino que ha tenido que esperar a un Gobierno con políticas medioambientales capaces de sacar adelante la norma.



Desde Ciudadanos, María Carmen Martínez, ha calificado la ley como "necesaria" porque es una "evidencia innegable que los efectos del cambio climático tienen desde hace muchos años y cada vez más un impacto mayor y más evidente en la climatología y en la salud de las personas".

"Sin vida no hay nada"

Gabriel Rufián, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, ha declarado que esta ley "es el inicio de que muchos gobiernos, concretamente este, es plenamente consciente de que algo está pasando en el planeta y de que o lo paramos o nos va la vida".



"No se trata sólo de que la gente no compre botellas de plástico o de que se compre coches eléctricos, la decisión va mucho más allá y afecta tanto a la industria como al poder en este planeta", ha apostillado Rufián.



Según Rufián, "desde ya hay que cobrar y multar por emisiones de carbono y dejar de proteger con dinero público a petroleras y a gasísticas y, en definitiva, hay que dejar de jugar a la ruleta rusa con el planeta en nombre del mercado libre porque sin vida no hay nada, ni siquiera mercado".



Para Mireia Borrás (VOX) "son ya muchos españoles los que están sufriendo las consecuencias de esta ley y que se manifiestan hoy frente al Congreso y este Gobierno como siempre mirará hacia otro lado".



Borrás ha añadido que la única modificación que votarán a favor es la del artículo 20.4 sobre la ocupación del dominio público marítimo terrestre, "una absoluta barbaridad" que atentada contra la seguridad jurídica que, al menos, en esta nueva versión se parchea eliminando su retroactividad, un pequeño detalle que habría costado el empleo a miles de familias que viven del mar".



Durante el debate, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto Tomás Guitarte ha indicado que la ley representa "un avance radical en la economía del país aunque en muchos aspectos llega tarde para su propia finalidad y descuida una mínima ordenación territorial del despliegue de las renovables que impulsa".



En la misma línea, el diputado Iñaki Ruiz de Pinedo (Bildu) se ha mostrado también a favor de una ley climática que ante todo es "imprescindible" y que sobresale por decir "no al fracking", y aunque, a su juicio, no soluciona todos los problemas, el exigente respeto al medio ambiente que incluye la norma deparará a todos un mundo mejor.



Por el Grupo Plural, Inés Sabanés ha asegurado que esta norma llega con 10 años de retraso y ha hecho hincapié en que se ha olvidado de lo fundamental "aumentar la ambición para luchar valientemente contra la emergencia climática"



"Hace 10 años hubiera sido una norma muy avanzada pero hoy hace falta pisar el acelerador porque el tiempo se agota", ha incidido Sabanés.