Casi la mitad de madrileños cree que Ayuso gestiona la crisis de la Covid mejor que Sánchez

Las restricciones para controlar la Covid-19 han ocasionado un enfrentamiento directo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de Pedro Sánchez. Dos modelos de gestión opuestos para hacer frente a una pandemia que, según los madrileños, está manejando mejor la líder popular.

Así lo muestra la encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. De ella se desprende que casi la mitad de los madrileños (el 47,5%) creen que su Gobierno autonómico está gestionando mejor la crisis sanitaria que el Gobierno central (34,1%).

El principal enfrentamiento entre ambos Ejecutivos está en el modelo de confinamiento para detener la expansión de la Covid-19. La líder madrileña reniega de la perimetración total por la que apuesta Sanidad y defiende cerrar por barrios. Su modelo es el único de estas características en todo el panorama español pero, según los votantes del PP, Ciudadanos y Vox, el más acertado.

El sondeo realizado muestra que el 81,6% de los votantes populares, el 79,6% de los de Santiago Abascal y el 60,5% de Inés Arrimadas apuestan por gestionar la Covid como lo está haciendo Madrid.

Díaz Ayuso se ha enfrentado incluso a sus compañeros de partido cuando ha asegurado que mantener la economía abierta (tanto para el turismo como para los propios madrileños) era lo mejor para la región. De hecho, mientras que el resto de líderes pedían mayores restricciones durante la Semana Santa, la popular apoyaba la movilidad entre regiones.

El cara a cara entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno ha llegado incluso hasta los tribunales, tanto por la limitación de la movilidad en las próximas semanas como por el estado de alarma que el exministro, Salvador Illa, decretó en Madrid en octubre.

Fue precisamente octubre uno de los meses más convulsos para la relación entre Madrid y el Ejecutivo. Tras una semana de reuniones, el exministro de Sanidad pedía a Madrid confinarse para controlar la incidencia y, ante la negativa de Ayuso, les cerraba previo decreto de alarma.

Pero el posicionamiento férreo de los socialistas contra el modelo Ayuso no se refleja al 100% entre sus electores. El 20% de los votantes del PSOE creen que Ayuso lo ha hecho mejor que el Gobierno central en la gestión de la pandemia contra la Covid-19.

El parecer de los socialistas es similar al que tienen los simpatizantes de Unidas Podemos (18,6%). El partido de Íñigo Errejón es la facción más contraria al modelo Ayuso. Sólo un 10,9% creen que lo ha hecho mejor que el Gobierno central (un 74,3%).

Modelo Ayuso

El lunes 9 de marzo de 2020 no se había declarado el estado de alarma en España, pero Isabel Díaz Ayuso empezaba a dejar entrever que se iba a convertir en un verso libre. Era la primera en decretar el cierre de todos los colegios, guarderías, centros de formación profesional y universidades de la región.

Ayuso se adelantaba a Pedro Sánchez y al resto de comunidades autónomas en una medida que algunos tacharon de exagerada. Cinco días más tarde, España decretaba el estado de alarma y todas las regiones habían tomado nota 'copiando' el cierre de centros educativos.

Pero no sólo esta decisión de Ayuso marcó el inicio del estado de alarma. Madrid transformó el recinto de IFEMA en un hospital de campaña a gran escala. El primero de esas características siguiendo una pauta que se había tomado en países como China.

La imagen de IFEMA convertido en un hospital de campaña, levantado en apenas unos días, impactaba a todo el mundo. Con el fin de la tercera ola, la presidenta también vio necesario poner en marcha lo que se conoció como Hospital de Pandemias. El Isabel Zendal, ya operativo, sigue ingresando casos de Covid y fue capaz de liberar de estrés asistencial a los hospitales de la región durante la tercera ola.

La campaña de vacunación también ha sido motivo de disparidad. Isabel Díaz Ayuso hizo dos apuestas que se salían de la línea marcada por el Ministerio. La primera, vacunar a taxistas y camareros (no lo ha conseguido) y, la segunda, poner en marcha los conocidos vacunódromos.

Pese a las voces en contra de asesores de Sanidad, como el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, Ayuso puso en marcha una vacunación masiva en el estado Wanda Metropolitano para inocular las dosis contra la Covid-19 de AstraZeneca a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

