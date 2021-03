Líderes de Cs piden las cabezas de Ignacio Aguado, Cuadrado, Espejo y Melisa para salvar a Arrimadas

En un abrir y cerrar de ojos, Ciudadanos se ha quedado fuera de los gobiernos de la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid. Dos de sus principales bastiones. Además, en su momento de mayor debilidad, deberá afrontar unas nuevas elecciones autonómicas. Todo ello fruto del incendio murciano, cuya mecha prendieron los estrategas de la propia formación liberal.

"¿Y ahora qué?", "esto en un desastre", "¿qué hacemos?", "no nos merecemos este final", "estamos haciendo el ridículo", son algunas de las expresiones utilizadas por dirigentes del partido en conversación con este periódico a lo largo de los últimos tres días.

Con la vista puesta en la Ejecutiva del próximo lunes, avisan de que sólo una revolución interna puede salvar al partido de la desaparición. De la irrelevancia. Esta misma opinión también es un clamor entre la militancia, que se ha hartado de enviar mensajes encadenados en las distintas redes de mensajería.

El esquema de la salvación pasa, según tres de los miembros más importantes de la formación, por: un nuevo portavoz nacional -supondría relevar a Melisa Rodríguez-, un nuevo candidato en la Comunidad -quitando a Ignacio Aguado- y el cese de Carlos Cuadrado y José María Espejo -lugartenientes de Arrimadas y estrategas de la organización-.

De puertas hacia fuera, el núcleo duro de Arrimadas trata de imponer este relato: la corrupción en Murcia era insostenible, Ayuso fue una irresponsable adelantando los comicios y el fracaso de la moción se debe a las "prácticas mafiosas del PP". Sin embargo, cada vez son más los dirigentes que recriminan a la dirección nacional haber elegido "una estrategia suicida".

¿Cómo lo explican? "Primero, deciden volar todos los puentes con el PP. Son tan incompetentes que no supieron prever lo que iba a suceder en Madrid; y, para colmo, no son capaces de tener controlados a todos los diputados tras haber presentado una moción. ¡No vamos a tener ni el Gobierno de Murcia!".

El ambiente en el partido es de mucha tensión, algo similar al que pudo respirarse tras el batacazo del 10 de noviembre. De la noche a la mañana, con la pérdida de seis consejerías en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, han desaparecido decenas de puestos de trabajo naranjas.

Cuadrado y Espejo

El fracaso de la campaña electoral catalana colocó en el alero a Carlos Cuadrado y José María Espejo, vicesecretarios de Ciudadanos y autores de todos los movimientos naranjas. Fueron acusados de haber "renunciado a la épica en Cataluña" y de "haber cedido a Vox el terreno de la lucha contra el nacionalismo".

Son los encargados de las finanzas, de las posiciones autonómicas y municipales, de la disciplina interna... De todo. Arrimadas los mantuvo esgrimiendo que su proyecto no tiene ni un año de vida. Pidió calma y eligió bunkerizarse.

Cabe mencionar que las tres personas que rigen Ciudadanos siguen formando parte, pese al adiós de Albert Rivera, del núcleo catalán. Es más: Cuadrado y Espejo ya integraban la dirección el 10 de noviembre. Fueron dos de los pocos responsables que no pusieron su cargo a disposición del partido.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Cuadrado lideró la ofensiva murciana. La coordinó con el secretario general de presidencia, Félix Bolaños, y viajó personalmente allí para firmar los documentos con el PSOE.

"El partido no puede seguir en sus manos. Si lo hace, desaparecerá", sentencia otro relevante mandatario de Ciudadanos.

Ignacio Aguado

Las mismas fuentes se refieren a Ignacio Aguado como un impedimento para el futuro de Ciudadanos. Lo consideran inhabilitado para presentarse a las próximas elecciones debido a estas dos razones: "No puede pactar con Vox porque así lo prometió y tampoco con Ayuso porque su relación es desastrosa".

Además, los dirigentes críticos lo tachan de "candidato poco atractivo": "Las autonómicas de Madrid serán nuestra última bala. ¿De verdad nos la vamos a jugar con Aguado al frente? Inés tiene que mover ficha".

Decenas de afiliados y de altos cargos del partido escribieron a Begoña Villacís para pedirle que se postulara, pero la vicealcaldesa, en todo momento, ha dicho "no". Quiere cumplir con su "reponsabilidad" y agotar el mandato.

Arrimadas ha apoyado a Aguado en público, pero en una entrevista con Onda Cero evitó hasta en dos ocasiones confirmarlo como candidato.

Melisa Rodríguez

Desde que Melisa Rodríguez asumió la portavocía nacional de Ciudadanos, el partido ha perdido una gran cuota de visibilidad. Arrimadas lo sabe y, por eso, toda vez que ha habido que comunicar algo importante, ha sido ella quien lo ha hecho.

Rodríguez es vista por un grueso de sus compañeros como una encarnación del argumentario. La sitúan como una barrera para obtener espacio en televisiones y radios. EL ESPAÑOL ya mencionó la existencia de una corriente interna que pedía colocar en este puesto a Toni Cantó, que viene ganando en popularidad con sus intervenciones en el Parlamento valenciano.

El fin de semana no será fácil en la sede de la calle Alcalá. Arrimadas guarda silencio desde la mañana de este viernes. Ya casi no hay ningún miembro de la Ejecutiva que crea en el futuro del partido si no es con una revolución interna de por medio.