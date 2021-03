PP y Ciudadanos piden a Sánchez que rompa con Podemos por apoyar a Puigdemont

La retirada de la inmunidad de Puigdemont en la Eurocámara se ha cimentado en una alianza que ahora mismo parece imposible en Madrid, pero sí funciona habitualmente en Bruselas. PSOE, PP y Ciudadanos han hecho frente común en el Parlamento Europeo para convencer a los diputados de sus respectivos grupos políticos de otras nacionalidades de que apoyasen el suplicatorio. En contraste, todos los socios de Pedro Sánchez han votado contra el levantamiento de la inmunidad del expresidente catalán: Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, el PNV y Bildu.

Al final, el suplicatorio contra Puigdemont se ha aprobado en pleno por 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. También el grupo de derecha radical al que está adscrito Vox (Conservadores y Reformistas Europeos) ha apoyado quitarle la inmunidad, salvo los tres diputados nacionalistas flamencos de la N-VA. El expresidente catalán ha contado con el respaldo de la izquierda radical (Podemos y Bildu), los verdes (ERC) y parte de Independencia y Democracia, el grupo de ultraderecha de Marine Le Pen, Matteo Salvini y Alternativa por Alemania.

Partido Popular y Ciudadanos sostienen que esta votación debe marcar "un antes y un después" para el Gobierno de Sánchez. Los dos partidos han exigido este martes al presidente del Gobierno que rompa la coalición con Podemos por avalar las "mentiras" Puigdemont y los separatistas y "dañar el buen nombre de España en la UE".

La líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, durante una intervención en el pleno Parlamento Europeo

"Hoy en el Parlamento Europeo, el mejor aliado de Puigdemont ha sido el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias", ha dicho la líder del PP en Bruselas, Dolors Montserrat. Los populares acusan a Podemos de "degradar las instituciones democráticas" y difundir en la UE "las falsas ideas del nacionalismo de que en España no hay plena normalidad democrática y hay presos políticos".

"Nos preocupa la imagen de radicalidad y extremismo que trasmiten todos los socios de Sánchez, que tanto afecta a nuestra credibilidad como país aquí en Europa (...) Si el Gobierno quiere defender el Estado de derecho y la justicia en España, lo tiene muy fácil: que empiece por romper con Podemos", ha insistido la portavoz del PP.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha agradecido personalmente la colaboración en el suplicatorio contra Puigdemont de Montserrat, de los dirigentes del PSOE en Bruselas Javier Moreno e Iratxe García y de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. A su juicio, el problema está en Podemos y en Iglesias por "haber puesto repetidamente en tela de juicio aquí el funcionamiento de la justicia española".

El líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano Parlamento Europeo

"Yo le preguntaría al señor Sánchez y al partido socialista: ¿Hasta cuándo van a tolerar que Podemos y el resto de sus socios dañen el buen nombre de España en el resto del mundo y en las instituciones europeas? ¿Qué más le hace falta al señor Sánchez para decidir que estos no son los socios de Gobierno que España merece?", ha dicho Garicano.

"En la votación en la que nuestro Gobierno se juega su prestigio exterior, en la votación en la que nuestro sistema judicial se juega el mostrar que somos un país democrático y con absolutas garantías, en la votación más importante para España de esta legislatura, el Gobierno ha sido abandonado no sólo por Podemos, sino por todos sus socios. Si eso no le hace reflexionar al señor Sánchez sobre el tipo de socios que se ha buscado, yo ya no sé qué le puede hacer reflexionar", ha insistido el portavoz de Ciudadanos.

La presidenta del grupo socialista en la Eurocámara, Iratxe García, se ha declarado "satisfecha" por el levantamiento de la inmunidad a Puigdemont y ha lamentado la actitud de la formación morada. "No voy a gastar ni un solo minuto de mi tiempo en dar explicaciones sobre el sentido del voto de Podemos. Podemos tendrá que explicar por qué ha votado lo que ha votado, por qué no ha posibilitado que la justicia española pueda hacer su trabajo", ha dicho García en una entrevista en Onda Cero.

Iratxe García, líder de los socialistas el Parlamento Europeo. Efe

Unidas Podemos justifica su voto en contra del suplicatorio por su oposición a "judicializar" lo que considera un "conflicto político". También sostiene que la euroorden del juez Pablo Llarena contra el expresidente catalán por sedición y malversación "no tiene recurrido" puesto que la justicia belga ya ha dictaminado en el caso del exconseller Lluís Puig que considera que el Tribunal Supremo "no es competente".

La líder de Podemos en la Eurocámara, María Eugenia Rodríguez Palop, cree que el choque de su partido con el PSOE por Puigdemont no provocará una crisis en el Gobierno de coalición. "Ha habido otros momentos en los que nos hemos posicionado también de forma diferente. Tenemos posiciones políticas distintas y representamos proyectos políticos distintos. Lo que sí hay que recordar es que las fuerzas políticas que hemos hecho a Sánchez presidente hemos estado siempre en esta posición: el no a la judicialización de la política", ha esgrimido Rodríguez Palop.

En la parte socialista del Gobierno de Sánchez sostienen que la posición de Podemos no ha causado "ninguna sorpresa", aunque les afean que hayan votado igual que la ultraderecha de Marine Le Pen. "Siempre han dicho que les parecía que esta cuestión no tenía que judicializarse, esta es la palabra que ellos utilizan, y que necesitaba una respuesta política", se justifican fuentes gubernamentales.

La líder de Unidas Podemos en la Eurocámara, María Eugenia Rodríguez Palop PE

Los ministros socialistas de Sánchez comparten que "se necesita una respuesta política" a la crisis en Cataluña, pero al mismo tiempo consideran que "cuando hay una acusación de posibles delitos como sedición y malversación, lo lógico es que la justicia examine si hay un culpable o no lo hay", señalan las fuentes consultadas.

El propio Puigdemont ha salido en defensa de Podemos y de Pablo Iglesias y ha arremetido contra Pedro Sánchez acusándole de no ser coherente. "El PSOE, su candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, se presentó ante las Cortes españolas prometiendo la desjudicialización de la política. Incluso hace poco tiempo un candidato socialista a la presidencia de la Generalitat (en referencia a Salvador Illa) hizo eslogan diciendo: hay que pasar página. Pues vaya coherencia!", ha dicho el expresidente catalán.

A su juicio, "la crítica se debería dar a la parte socialista del Gobierno, no a la parte de Podemos". El vicepresidente Iglesias sí que ha exhibido una "máxima coherencia" porque siempre ha defendido "una solución política" y se ha manifestado en contra de "todas aquellas medidas que criminalicen a disidentes o que añadan represión judicial a algo que debería ser resulto por la política", sostiene Puigdemont.

El portavoz de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé Parlamento Europeo

Por su parte, el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha criticado a Podemos por "votar con los separatistas, contra España". Buxadé ha agradecido el apoyo de las "fuerzas patrióticas" en la Eurocámara, entre las que ha citado a los polacos de Ley y Justicia, los húngaros de Fidesz, los Hermanos de Italia y "parte de La Lega de Salvini". A su juicio, no cabe ningún tipo de "euforia" por el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont.

"Sabemos que 248 diputados han votado en contra y esto pone de manifiesto que los Gobiernos de España y la casta política que ha dominado esta nación en los últimos 40 años han venido a Bruselas a hacer politiquilla europeísta, pero no a defender la nación", ha dicho Buxadé.