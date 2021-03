Fernando Simón, sobre el 8-M del año pasado: “Fui imprudente al recomendar a mi hijo que fuese”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que "quizás" fue "imprudente" al decir el año pasado que si su hijo le preguntaba por ir a la manifestación del 8M le diría "que haga lo que quiera".

"Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado pero desde luego yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este lunes el director del CCAES en rueda de prensa al ser preguntado por las manifestaciones celebradas por el Día Internacional de la Mujer.

"Son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta y no le voy a decir a mi hijo lo que puede o no hacer", ha subrayado.

No obstante, Simón ha apuntado que lo que sí va a decirle a su hijo es "que esté bien informado y que trate de ser lo suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que expone a los demás". "Fuera de eso no tengo nada que decirle a mi hijo", ha concluido.

Eventos sin distancia

Asimismo, ha pedido ser "lo suficientemente razonable" para no asistir a eventos en los que no se pueda guardar la distancia de seguridad. Así, ha apostado por "desfavorecer todo lo que se pueda" cualquier evento que pueda generar riesgo de que estas medidas no se puedan cumplir.

En este punto, Simón ha dicho que España no está en la situación de "favorecer eventos de masas" aunque se permitan. "Hay muchas cosas que están permitidas y que la gente no hace de forma rutinaria, uno puede elegir en muchos casos lo que hace o no hace aunque esté permitido. Que esté permitido no significa que tengas que hacerlo. Está permitido divorciarse pero no todo el mundo se divorcia", ha dicho.

"Me da igual que sea una manifestación o por celebrar un partido de fútbol, se puede uno manifestar respetando las distancias, llevando una mascarilla y con gel hidroalcohólico. Es una cuestión de la actitud de cada uno", ha manifestado.

Aunque ha matizado que algunas concentraciones "tienen más sentido que otras", el experto de Sanidad ha resaltado que "no es cuestión de enfrentamientos o decir qué es más importante un partido de fútbol o una manifestación en favor de los derechos de las mujeres", ya que lo que, a su juicio, hay que hacer es "evitar una situación que impida mantener la distancia de seguridad".