Araceli, primera vacunada de España, recibe la segunda dosis: "Acabemos con este bicho de una vez"

Araceli Hidalgo, la primera persona vacunada en España de la Covid-19, ha recibido este lunes la segunda dosis de la vacuna de Pfizer una vez transcurridos 21 días desde la aplicación de la primera.

Desde la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara ha asegurado estar "feliz" y ha explicado que tiene muchas ganas de estar con su familia, sobre todo a sus nietos y bisnietos, a quienes no ve desde marzo.

Araceli, de 96 años, ha reconocido que ha pasado una noche regular porque estaba nerviosa pero que se encuentra "muy bien" y que "no he sentido ni el pinchazo". "La vacuna me ha sentado muy bien", ha dicho tras explicar que no estaba mareada "ni nada".

Araceli recibe la segunda dosis de la vacuna de Pfizer

Abrigada y alegre, acompañada de la técnico auxiliar que ha sido vacunada con ella, Mónica Tapias, y de la enfermera que les ha inyectado las dosis, Carmen Carbonel, ha salido a las puertas de la residencia tras recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Desde allí ha deseado que todo el mundo "se ponga bien, que tengamos la paz y que no haya disgustos".

Araceli, que ha animado a que todo el mundo se ponga la vacuna para acabar con "este bicho de una vez", pasará la tarde leyendo revistas en la residencia a la espera de que con esta segunda dosis alcance la inmunidad que le protegerá frente a la Covid-19.

Ha recomendado a todo el mundo que siga usando la mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y lavándose las manos.

También ha hablado ante los medios de comunicación la técnico auxiliar de Enfermería, Mónica Tapias, que se ha mostrado convencida de que tras recibir esta segunda dosis, "al estar inmunizada", va a trabajar "más tranquila", tras reconocer que son realmente los trabajadores de la residencia quienes pueden traer el virus al centro ya que los ancianos no salen. "Es un paso importante para frenar la pandemia aunque tengamos que seguir manteniendo las medidas contra el virus", ha añadido.

A lo largo de la jornada serán vacunados la mayor parte del resto de los residentes y, posteriormente, los trabajadores de la primera residencia en la que se ha procedido también a efectuar la segunda dosis de prácticamente la totalidad de su personal.