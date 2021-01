Urgencias detecta un aumento en las consultas por caídas en la calle tras la nieve: "No salgáis"

Pese a las constantes llamadas de las autoridades para evitar los desplazamientos y permanecer en casa tras el paso de la borrasca de Filomena, son muchos los que hacen oídos sordos y salen a la calle para hacerse un selfie y disfrutar de la nieve.

¿El resultado? Muchas caídas a causa del hielo y aumento de urgencias traumatológicas por roturas de muñeca o tobillo. Son muchas las personas que han tenido que ser atendidas durante estos días de temporal adverso.

Así lo denuncia en redes una médico especialista en traumatología. “Os avisé, monográfico de urgencias de traumatología hoy, creo que nunca he visto algo así. A ritmo de un paciente con traumatismo cada 2-3 minutos”, avisa Cris Ojeda-Thies en un comentario en Twitter.

Os avisé. Monográfico de urgencias de traumatología hoy, creo que nunca he visto la pantalla así.

A ritmo de un paciente con traumatismo cada 2-3 minutos.



NO SALGAIS DE CASA.

NO SALGAIS DE CASA.

NO SALGAIS DE CASA.#Filomenamadrid #nievemadrid #hielo pic.twitter.com/P5UYQSIFf0 — Cris Ojeda-Thies (@ojedathies) January 11, 2021

En su publicación en la citada red social, esta médico adjunta una imagen donde se aprecia un claro aumento en las urgencias traumatológicas durante los últimos días: “acude por caída casual”, “dolor muñeca izquierda”, “herida y mareo”, “dolor muñeca derecha”, caída con traumatismo en mano derecha”, “inflamación tobillo…” son solo algunas de las situaciones más frecuentes en las últimas horas.

"No salgáis de casa, no salgáis de casa", insiste Ojeda-Thies a sus seguidores. Y aclara: "No estoy echando la culpa... estoy diciendo que salvo que seas personal esencial, no salgas de casa. De los que he visto con traje y corbata en metro esta mañana, ¿cuántos son personal esencial que no puede teletrabajar?".

Desde la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) piden a los ciudadanos caminar "como pingüinos": es decir, con pasos cortos y sin andar de puntillas para mantener un centro de gravedad y no perder el equilibrio.

Las caídas por resbalones pueden provocar importantes traumatismos y lesiones musculoquesléticas debido al impacto del cuerpo con el suelo, advierten desde SERMEF.