Sanidad mantendrá el reparto de vacunas a pesar de que haya CCAA que se retrasen en administrarlas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la posibilidad de reducir la cantidad de nuevas vacunas contra la Covid-19 a aquellas comunidades que no estén administrando, con la suficiente velocidad, los viales del preparado de Pfizer entre su población.

El titular de la cartera sanitaria, en una rueda de prensa posterior al comité de seguimiento del coronavirus, ha aseverado que todas las comunidades están “cogiendo ritmo” y los datos de inoculación van a mejorar “en los próximos días”.

De esta forma, rechaza que si una comunidad autónoma no ha alcanzado un buen ritmo de vacunación, se le vaya a reducir el número de viales que le corresponderían en el reparto semanal.

En estos momentos, España ha distribuido 743.925 dosis del preparado de Pfizer y se han administrado 207.323. Con todo ello, el ministro de Sanidad confía en tener al 70% de la población vacunada “en verano”. Un hecho que "se conseguirá" gracias a aumentar paulatinamente las dosis que llegan a España previa aprobación por la Comisión Europea.

300 millones de vacunas

Precisamente, este mismo viernes, Europa ha dado el visto bueno a la compra de 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con lo que dobla el número de dosis ya contratadas para vacunar a los ciudadanos de la Unión Europea. Illa ha adelantado que, si se cumplen las previsiones, de esos 300 millones a España le corresponderá un 10%.

“Los países pueden participar o no en esta compra adicional. Nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de participar con lo que nos correspondería un 10% por peso poblacional, a no ser que haya algún país no quiera participar y puede aumentar el porcentaje. Cuando tengamos las cifras concretas las daremos a conocer”, ha finalizado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, solo para suscriptores.