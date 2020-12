Illa dice que no le consta que la nueva cepa esté en España pero "esto no quiere decir que no esté"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "no hay constancia" de que la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido esté en España después de que Italia haya confirmado un contagio de la variante británica. Eso sí, ha advertido que que si bien ha advertido de que "esto no quiere decir" que no haya llegado a nuestro país.

"En España hay entre 4.000 y 5.000 cepas distintas pero no tenemos constancia de esta", ha explicado el titular de Sanidad en una entrevista en RAC1 en la que ha señalado que nuestro país es el segundo, después de Reino Unido, que "más cepas secuencia" tiene de la UE. "En España no tenemos secuencia de esta nueva cepa pero esto no significa que no esté", ha apuntado.

"La vacuna es efeciva con esta cepa"

También ha señalado que "no está acreditado" que esta nueva cepa británica propague con mayor velocidad la Covid-19. "Es una posibilidad que esta nueva cepa aumente la trannmisibilidad pero esto no se ha demostrado científicamente", ha dicho.

Ante la incertidumbre que esta cuestión está generando, Salvador Illa ha pedido calma y ha confirmado que "la vacuna también es efectiva contra esta cepa de Reino Unido".

Sobre el blindaje de algunos países europeos que han decidido prohibir los vuelos con Reino Unido, Illa ha apelado a la coordinación europea. "Sánchez quiere una respuesta coordinada de la Unión Europea. Desde el 23 de noviembre es necesario llegar a España con una PCR negativa. De momento mantenemos esta medida y la reforzaremos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha apuntado. Este lunes a las 11:00 horas habrá una reunión a nivel europeo para tomar una decisión conjunta respecto a esta cuestión.

"No vamos bien"

Illa ha alertado que España puede encontrarse al "inicio de la tercera ola" tras constatar "con toda claridad" el cambio de tendencia respecto al "doblegamiento de la curva", por lo que ha instado a "cumplir estrictamente" con las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias.



"No vamos bien. Tenemos que estar alerta porque estamos a las puertas de unos días excepcionales (...). Nos tenemos que mentalizar todos", ha recalcado antes de admitir que no descartan restringir las medidas de cara a Navidad en función de la evolución epidemiológica pero que no contempla el confinamiento.



"Llevamos meses tomando decisiones que no son sencillas porque hay sectores económicos a los que les afecta directamente", ha dicho, para añadir: "Somos partidarios de las medidas drásticas, pero quirúrgicas".

Concierto de Raphael

El ministro de Sanidad también se ha referido a los dos conciertos de Raphael este fin de semana en Madrid -al que acudieron 5.000 personas cada día-. "Me ha disgustado un poco. Es cierto que cumplía el aforo, pero no son tiempos. Preferiría que anduviéramos con mucho cuidado en este tipo de actos tan masivos", ha dicho.