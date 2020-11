Montero espera contar con Cs y ERC para los PGE: "No hay motivo para no apoyar las cuentas públicas"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que trabajará para lograr el máximo respaldo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y ha señalado que, a su juicio, "no hay ningún motivo para no apoyar estas cuentas públicas".

En una entrevista en El País, Montero recuerda que las cuentas, que esta próxima semana inician el trámite parlamentario, incorporan los cerca de 27.000 millones de fondos europeos, una oportunidad para acelerar la recuperación tras la pandemia y los cambios que necesita España.

"Jamás vamos a tener una oportunidad como esta. Y creo que no hay ningún motivo para no apoyar estas cuentas públicas. Todo lo contrario, me cuesta encontrar excusas para que los Presupuestos no salgan adelante", enfatiza Montero.

A este respecto, asegura que el Gobierno espera contar con el apoyo de Ciudadanos y ERC y que se va "a trabajar para que todos los partidos que quieren contribuir a la construcción de este país ayuden a que tengamos capacidad de recuperar la economía y puedan apoyar a este proyecto de Presupuestos".

Cuestionada por si las proyecciones de recaudación contempladas en los Presupuestos pueden quedarse desfasadas por el impacto de la segunda ola, Montero defiende que si ahora se toman las medidas adecuadas la economía se recuperará a tiempo en 2021 para cumplir con los objetivos que recoge el proyecto.

En cuanto al uso de los fondos, explica que el Gobierno está trabajando para agilizar todos los procedimientos y que va a presentar un decreto ley que permita agilizar trámites y acortar plazos para el uso de estos recursos.

"Vamos a presentar un decreto ley para esta sección de fondos europeos que nos permita ser capaces de acortar los cuellos de botella, que los plazos no sean tan prolongados, eliminar aquellos informes que no sean estrictamente imprescindibles y hacer un control financiero a posteriori, que permita asegurar los fondos", ha matizado.

Precio de la mascarilla

Sobre el precio de las mascarillas, Montero explica que "el reglamento europeo impide la bajada del IVA de la mascarilla", pero están observando que hay países que están incumpliendo y que la Comisión Europea no está actuando". En ese sentido, asegura que se ha "solicitado a la Comisión que, ahora que está tramitando una directiva respecto al IVA de las PCR, incorpore esa bajada del precio de las mascarillas".

Del mismo modo, añade que el Gobierno va a "revisar el precio de la mascarilla para bajarlo, si es posible. Lo estamos hablando con los sectores para que por una vía o por otra sea un material accesible a todo el mundo".

"Nadie se puede quedar en riesgo de contagio por el hecho de no poder adquirir una. Puedo avanzar que el Gobierno prorrogará el IVA del 0% del material sanitario adquirido por hospitales, Administraciones públicas o entidades sociales hasta abril de 2021 y con carácter retroactivo", añade.