Graves disturbios en Burgos por el toque de queda con más de cien contenedores quemados

Más de un centenar de personas han protagonizado esta noche graves disturbios en la ciudad de Burgos, especialmente en el barrio de Gamonal, con violentos enfrentamientos con la Policía, lanzamiento de piedras y quema de más de cien contenedores y que se han producido justo después de una concentración en contra del confinamiento perimetral que ha comenzado hoy en Castilla y León.



Según han confirmado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno y policiales, los disturbios se han producido al finalizar esta concentración en la que participaban varios centenares de personas sobre las 22 horas de la noche, que es la hora en la que comienza el toque de queda decretado en Castilla y León para contener la expansión del coronavirus.



El alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, ha confirmado que los disturbios se han producido al finalizar esta concentración convocada en las redes sociales por grupos negacionistas de la pandemia del coronavirus.



En ese momento, una parte de los congregados han cortado la circulación en la calle Vitoria del barrio de Gamonal de Burgos y han comenzado a tirar piedras y adoquines, así como a quemar contenedores y destrozar marquesinas de autobuses, mientras varias patrullas de la Policía Nacional y Local trataban de contenerlos.



Daniel de la Rosa, que ha condenado los incidentes, ha explicado que aunque los disturbios más graves se han producido en el barrio de Gamonal ha habido réplicas de menor intensidad en otras zonas de la ciudad, como en los barrios de San Pedro y San Felices y en la zona centro.



El balance de daños, por el momento, es de unos cien contenedores quedamos y cuantiosos daños en vehículos y mobiliario urbano, mientras que se desconoce si se han producido detenciones.



La intensidad de los disturbios ha obligado a que, en algunos momentos, los agentes de la policía local y nacional hayan tenido que replegarse.



El alcalde de Burgos, en declaraciones a Efe, ha pedido a la Delegación del Gobierno reforzar la presencia policial en la ciudad para evitar que estos disturbios se reproduzcan.



Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha hecho esta noche un llamamiento a la serenidad y la responsabilidad en la ciudad de Burgos.



"Hago un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad. Los episodios violentos que se están produciendo en Burgos, además de reprobables, no ayudan a luchar contra el enemigo común que es el virus. Mi apoyo a las fuerzas de seguridad", ha publicado Fernández Mañueco en su perfil de twitter.



El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), también publicada en twitter: "lo que está ocurriendo esta noche en Burgos no aporta nada más que dolor y destrucción. La ira no nos sacará de aquí. Todo nuestro apoyo y respaldo a las fuerzas de seguridad".