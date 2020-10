El PP presentará este lunes su propuesta para el CGPJ, que será "incompatible" con la de Sánchez

El Partido Popular registrará mañana en el Congreso una "nueva propuesta normativa" para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que planteará que los jueces sean elegidos por los propios jueces y que será "incompatible" con la que ha presentado el Gobierno de coalición.



El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado esta decisión en un comunicado difundido desde Segovia tras reunirse con miembros del Comité de Dirección del PP de la provincia.



Sobre la nueva propuesta, ha adelantando que seguirá "un modelo similar al que se siguen los trabajadores con sus representantes sindicales" y ha aclarado que esta "deja fuera a Podemos", puesto que este partido ha demostrado "con hechos" que no es lo que el Partido Popular entiende como "un partido de Estado".

Calvo: "El PP miente"

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este domingo al PP de "confundir, mentir e inquietar" los ciudadanos con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su intervención en un Desayuno Progresista que organiza el PSOE de Castilla-La Mancha, ha calificado de "absolutamente inaceptable" la polémica que el PP ha sembrado con esta reforma cuando "nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas".

"Tenemos el sistema más riguroso de Europa, por mérito y capacidad, mediante oposición y formación rigurorosísimo. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar", ha sentenciado Calvo.

Por ello, ha reprochado al PP que se dedique "a desinformar, a inquietar" con este órgano para "confundir en Europa".

"No hay derecho a que el PP haga esto a España. No hay derecho cuando es una minoría de bloqueo. ¿Quién le ha dado al PP un derecho de bloqueo que no existe para que este órgano esté constituido con arreglo a criterios de la Constitución? ¿Este es el partido que va a defender el pacto constitucional?", se ha preguntado Calvo.