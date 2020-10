Abrumador rechazo a la reforma del Poder Judicial de Sánchez: un 74% de los españoles está en contra

Un 73,9% de los españoles está en contra de la reforma del Poder Judicial que plantea Pedro Sánchez de la mano de Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria de cara a elegir a los 12 jueces que conforman el CGPJ. Así se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Este rechazo es abrumador entre los votantes del centro-derecha, que no ven con buenos ojos que el Gobierno pretenda rebajar de tres quintos a mayoría absoluta el umbral para elegir a los 12 miembros procedentes de la carrera.

Los simpatizantes de PP, Vox y Cs comparten su preocupación con Bruselas, que ya ha advertido al Gobierno de que la maniobra de PSOE y Unidas Podemos va contra las recomendaciones de la UE. Éstas pasan por reducir la influencia del poder Legislativo y/o Ejecutivo sobre el Judicial y así acabar con la politización del órgano de gobierno de los jueces.

Por orden de mayor a menor rechazo: los votantes de Ciudadanos son los que más censuran la intención del Gobierno de politizar el CGPJ (un 98,5%). Tampoco se quedan atrás los simpatizantes de Vox (97,5%), los del Partido Popular (96,9%) o los abstencionistas (92,2%).

Ese rechazo se convierte en dudas entre los votantes socialistas, divididos entre quienes están de acuerdo con la maniobra de Sánchez e Iglesias (54%) y quienes no la comparten (44,9%). Y entre los afines a Unidas Podemos ven con júbilo la remodelación (están de acuerdo un 87,2%).

Decisión de los jueces

La unanimidad es aún mayor cuando se trata de valorar el criterio óptimo para la elección de los magistrados que componen el CGPJ. Así las cosas, un 80,3% de los españoles considera que son los propios jueces quienes deben elegir a sus miembros, mientras que tan sólo un 17,1% aboga por delegar la decisión en el Parlamento.

Si el voto se desgrana por afinidad a los principales partidos políticos, el resultado también es esclarecedor: sólo los afines a las tesis de Podemos están de acuerdo con que los jueces del CGPJ sean elegidos por los políticos (53,6%). Algo que no debería sorprender, teniendo en cuenta que el partido de extrema izquierda ha convertido los ataques al Poder Judicial en uno de sus signos distintivos.

El resto de votantes cree que son los propios magistrados quienes deben elegir a sus homólogos en el órgano de gobierno del Poder Judicial. Quienes más claro lo tienen son los simpatizantes del PP (94%), seguidos de Cs (93,6%) y Vox (92,8%). Entre los socialistas la superioridad no es tan abrumadora, pero también se decantan por esta opción en un 61,4%.

División de poderes

La gran mayoría de la población nacional (71,2%) considera la reforma que plantean ahora PSOE y Unidas Podemos como un claro ataque a la separación de poderes. Tan sólo un 27,6% considera que ésta no adulteraría la democracia.

De éstos, los más críticos vuelven a ser los liberales -representados por Cs- (98,5%), seguidos muy de cerca por los simpatizantes de Vox (97,5%) y los populares (96,9%). Los abstencionistas (88,5%) vuelven a compartir tesis con el centro-derecha en este aspecto.

Esa interpretación, sin embargo, dista de ser la que hacen los votantes de izquierda. Sólo el 41,6% de los socialistas ve en la reforma un ataque a la separación de poderes. Esta cifra se vuelve irrisoria entre los afines a la formación de Pablo Iglesias: un 7,9%.

Bloqueo del PP

Los promotores de la reforma justifican la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el pretexto de "ajustarla a la realidad social" y por la negativa del PP a facilitar la renovación de la institución. No en vano, el PSOE ha insistido reiteradamente en que retirará la reforma si el PP accede a negociar.

Sin embargo, un 68% de los españoles considera peor el remedio que la enfermedad. Por ello, casi 7 de cada 10 españoles creen que el bloqueo en la renovación del órgano -inducido, en parte, por la postura del Partido Popular- no es motivo suficiente para que el Gobierno plantee una reforma que minaría la independencia del poder judicial.

Si este dato se desgrana por afinidades partidistas, el resultado es el esperable: los votantes de Unidas Podemos creen en su gran mayoría que el bloqueo del PP justifica cambiar las reglas de juego democráticas (89,7%), mientras que los populares son los que más contrarios a esta opinión (un 92,7% creen que no lo justifica).

Los simpatizantes socialistas comulgan con sus socios de Gobierno, aunque no se adhieren con tanta firmeza a esta tesis (60,5%).

Por último, los votantes de Vox (90%) y Ciudadanos (87,6%) también consideran que el bloqueo al que se ve sometido la renovación del CGPJ no justifica que se ponga en entredicho uno de los cimientos sobre los que se sustenta una democracia sana: la división de poderes.

Ficha técnica

Se han completado 2.103 encuestas en toda España, de las cuales 1.310 en la Comunidad de Madrid, a través del panel online propio de SocioMétrica (n=6.900), gestionado a través de la plataforma Gandia Integra (c), entre el 15 y el 17 de octubre. La submuestra resultante se pondera para el censo total nacional por sexo, edad, tamaño municipal, hábitat rural/urbano, y situación laboral, y reponderando por recuerdo de voto en las elecciones del 10-N. Al tratarse de muestreo no probabilístico no hay error muestral, sino convergencia por interacción para el total nacional, que es del 97% según algoritmo implementado en Barbwin de Tesi (c). Sociométrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.