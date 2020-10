González Terol: "No vamos a aceptar el chantaje para renovar el CGPJ. Lo que quiere el PSOE es ilegal"

Antonio González Terol (Cartagena, 1978) es el vicesecretario Territorial del Partido Popular. Monárquico por convicción, defiende que el PP no puede apoyar la moción de censura que la semana que viene presentará Santiago Abascal porque los números no dan y la propuesta servirá para reforzar a Pedro Sánchez.

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) apuesta por echar al PSOE y a Unidas Podemos de la Moncloa ganando las elecciones. En esta entrevista con EL ESPAÑOL, no admite que se culpe al PP de la no renovación de los órganos judiciales y considera que lo que hace el Gobierno "es un chantaje": "No tenemos miedo a los jueces independientes. Parece que el PSOE y Unidas Podemos sí lo tienen... de ahí las prisas".

¿Qué va a votar el PP en la moción de censura que defenderá Santiago Abascal el miércoles contra Pedro Sánchez?

No vamos a apoyar la moción de censura. El argumento es muy claro: la suma no alcanza la mayoría necesaria para ganar esa moción. En el mejor de los casos tendría 152 votos a favor y, probablemente, habrá 200 votos en contra. En vez de servir para desgastar a un Gobierno que ha hecho una gestión de la pandemia negligente, ayudará a reforzarle y constituirá una mayoría incluso superior a la que cosechó en votos la investidura de enero, 167 síes frente a 165 noes.

¿Cómo van a explicar a sus votantes que no apoyan una moción que quiere echar a Pedro Sánchez de la Moncloa?

Creemos que, para echar al presidente del Gobierno de Moncloa, hay que ganar las próximas elecciones generales. Existen muchos medios para censurar a un gobierno, pero el más válido es ganar en las urnas concitando la unión de esos votantes en torno a la figura de Pablo Casado.

¿Usted es más partidario de la abstención o de votar en contra?

De no apoyarla.

¿Qué tiene que pasar para ver al PP negociando con el PSOE la renovación de los órganos judiciales?

En dos ocasiones hemos ofrecido pactar la renovación de la Justicia, desde la base de la despolitización del CGPJ. Nosotros queremos que los jueces se elijan entre ellos y garantizar que la elección de los jueces se haga de forma independiente.

Nosotros no tenemos ningún miedo a los jueces independientes, parece que el PSOE y Unidas Podemos sí lo tiene y, de ahí, las prisas. También queremos garantizar que Podemos, un partido que abiertamente ataca a los órganos constitucionales y que ha recibido varios avisos del CGPJ por ese ataque a la Justicia, no esté dentro de la negociación.

¿Cree que la propuesta que han registrado PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para rebajar las mayorías en la elección de los miembros que deben configurar los órganos judiciales es un farol para presionar al PP?

El presidente de mi partido, Pablo Casado, se reunió el jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para pedirles que la Comisión Europea estudie de cerca esta vulneración y este ataque que el Ejecutivo quiere hacer a la independencia y a la separación de poderes.

No vamos a aceptar chantaje porque lo que quieren es abiertamente ilegal. Hemos visto cómo, en lugar de presentar la propuesta el Gobierno, lo han hecho sus dos grupos parlamentarios, porque si hubieran presentado un proyecto de ley, habrían tenido que pedir un informe preceptivo: por eso lo presentan los grupos y no el Gobierno, para saltarse los informes preceptivos que sabemos que serían negativos.

¿Por qué Unidas Podemos, un partido que ha sido elegido democráticamente en las urnas, no puede tener representación en esos órganos judiciales?

La pregunta es por qué el PSOE gobierna con un partido que ha dicho que tiene que garantizar el control de los jueces y la Justicia. Hemos escuchado a Pedro Sánchez cómo afeaba en mítines a Pablo Iglesias que le dijera en conversaciones privadas que había que controlar a los jueces.

Ya controlan la Fiscalía General del Estado, el CIS, RTVE, el Poder Legislativo… ya solo les falta el asalto al Poder Judicial.

Vamos a utilizar nuestro peso político en el PP Europeo: no se puede permitir este asalto a la separación poderes

¿Ve posible que el Congreso dé luz verde a este cambio legislativo?

Es una aberración, pero las mayorías son las que son. Espero que la Comisión Europea tome cartas en el asunto. Ya ha habido una advertencia general hacia todos los países de la UE, a los que se les ha dicho que hay que garantizar la independencia de la Justicia y reforzarla.

Es evidente que esta proposición de ley presentada por los dos partidos que gobiernan en España es una modificación por la puerta de atrás de una ley que ha garantizado más la independencia judicial que lo que ellos pretenden hacer.

González Terol en su despacho de la sede nacional del PP. Tarek

¿Cómo va a parar el PP esta reforma?

Utilizando el peso político que tiene el PP español dentro del Partido Popular Europeo. Casado expuso la queja oficial del partido de la oposición a la presidenta de la Comisión. Le dijo que no se puede permitir este asalto a la separación poderes, propio de países antidemocráticos, que rayan la dictadura, como Venezuela. No es propio de un país moderno como España.

Hemos pedido asistencia a la Comisión Europea porque hasta se puede poner en riesgo la llegada de los fondos de la UE si avanza esta reforma legal. Por tanto, Sánchez tendrá que elegir si quiere 140.000 millones o controlar a los jueces. A lo mejor está muy preocupado por su posible imputación del Tribunal Supremo.

¿Hay alguna opción de ver al PP negociando los Presupuestos Generales con el Gobierno?

Le hemos tendido la mano: sin Podemos en el Gobierno y sin subir impuestos. No es difícil porque cualquiera de las dos circunstancias es positiva para los españoles. Pero para que eso ocurra el Gobierno tiene que levantar el teléfono. Este año Casado y Sánchez han hablado solo en dos ocasiones.

El presidente del Gobierno con la mayoría más exigua de la democracia está tan cargado de soberbia que es incapaz de llamar al principal partido de la oposición para pactar los Presupuestos de urgencia económica, donde no se suban los impuestos y se reactive el empleo. Son ellos los que han elegido a sus compañeros de viaje.

Usted pilotó la rebelión de los alcaldes contra el Ministerio de Hacienda a costa de cómo utilizar los remanentes de los ayuntamientos. ¿Ya han llegado a un acuerdo tras conseguir tumbar el real decreto en el Congreso?

Fue la derrota parlamentaria más importante que ha sufrido un Gobierno en democracia. ¿Qué le pedía el PP? Aquello que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que era imposible de hacer: dejar que los ayuntamientos se gasten sus ahorros. Para ello han anunciado que van a suspender la regla de gasto de 2021 y han admitido crear un fondo de transporte y para garantizar la participación en los fondos de reconstrucción, como pedíamos, para los ayuntamientos endeudados.

Si la semana que viene la ministra de Hacienda no mueve ficha volveremos a nuestra reivindicación para exigir el cumplimiento de los compromisos verbales que adquirió para enterrar el hacha de guerra entre el municipalismo y el PSOE.

¿Abel Caballero debería dimitir como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias?

Abel Caballero ha dejado de representar al municipalismo para representar solamente a su partido. Debería irse por dignidad, de la misma manera que la ministra Montero, tras aquella derrota parlamentaria, debería haber dimitido. Si incumple su palabra, exigiremos su dimisión.

Siete meses después de convivir con una pandemia, ¿es un fracaso de la clase política que no haya habido un consenso colectivo para tomar las mismas medidas en cualquier sitio que se llegue a un mismo porcentaje de incidencia de contagios?

Lo que vivimos es un ataque político basado en criterios políticos y no en criterios técnicos que ha afectado a la Comunidad de Madrid. Una norma que se ha hecho a medida para atacar al motor de la economía de España, Madrid, y atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido la valentía de ponerse al pie del cañón en los peores momentos de la pandemia para salvar miles de vidas en Madrid.

¿Qué miedo tiene el Gobierno de que se investigue todo? Se niegan a que abra una comisión parlamentaria para investigar las consecuencias de la Covid porque tienen miedo a la verdad. Es un fracaso de este Gobierno, que decidió anteponer sus intereses políticos a los criterios sanitarios y técnicos.

¿Ayuso tiene el respaldo unánime del Partido Popular?

Respaldo absoluto. Existe una coordinación continua y constante con la consejería de Sanidad y con la presidenta del Gobierno autonómico. En Génova secundamos todas las medidas que ha desarrollado.

Nosotros creemos en la inocencia de cualquier persona mientras no se demuestre lo contrario, pero Iglesias no

Este jueves, el Parlamento vasco vivía un hecho insólito: PNV y EH Bildu no respondieron a la propuesta defendida por la diputada de Vox y anunciaron que nolo harán durante toda la legislatura. Podemos y PSE dijeron que irían viendo "día a día". ¿Cómo se corrige esta anomalía democrática?

Es una anomalía democrática, pero hay que preguntárselo al partido del Gobierno, que ha decidido tener como interlocutor válido a Bildu, un partido que sigue sin condenar los asesinatos de ETA. ¿A Bildu sí se le responde en el Parlamento vasco y a Vox no?

Igual la anomalía democrática la sufre el Gobierno de España y el PSOE. ¿Es ilegítimo que gobierne Vox en algunos sitios, pero es legítimo que gobierne el Partido Comunista en España? Las formaciones políticas democráticas constitucionalistas tienen una serie de foros, como el Parlamento, donde el debate de todas las formaciones, independientemente de su ideología, tiene que ser abierto.

El CIS de este jueves pronostica que el PSOE seguirá ganando las elecciones y el PP se estanca en el 18,9% de los votos. Vox superaría a Unidas Podemos y sería tercera fuerza en el Parlamento. ¿Pablo Casado e Inés Arrimadas deberían compartir lista electoral?

Yo llamo al CIS desde que está al servicio del PSOE Centro de Interpretación Socialista. El señor Tezanos ha laminado el prestigio del CIS y las encuestas que son emitidas por ese medio tienen la validez que tienen.

No obstante, en el futuro, las formaciones políticas de centroderecha deberíamos sentarnos a hablar e ir unidos a unas elecciones en la fórmula que fuera. Hay que unificar el voto para ganar las elecciones. No podemos pelearnos entre nosotros, el objetivo es ganar las elecciones democráticamente a la izquierda y al partido comunista.

Cualquier acuerdo siempre es sano. Gobernamos en cinco comunidades autónomas, en cuatro gracias a acuerdos con dos formaciones políticas -una desde dentro del Gobierno y otra desde fuera-. Hemos mejorado la vida de la gente. Aún tenemos que hablar, aún no estamos en un escenario de elecciones, pero es evidente que el futuro pasa por unificar el centroderecha para ganar.

Mariano Rajoy emitió este jueves un comunicado en el que decía que la sentencia del Supremo sobre Gürtel es una "reparación moral". La sentencia, sin embargo, no anula ni una sola condena y ratifica que entre las empresas de Correa y el PP hubo un sistema de "corrupción a través de mecanismos de manipulación de contratación pública, autonómica y local". ¿A usted le parece que es una sentencia positiva para el PP?

La frase que utilizó como excusa el PSOE para la moción de censura que presentó contra el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido anulada. En ese sentido, la sentencia del Supremo es una reparación moral al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.

El PSOE basó la moción en que era necesaria para regenerar la vida democrática de España. La pregunta es cómo se siente un Gobierno con un partido imputado por corrupción y teniendo en el Consejo de Ministros a tres ministros que fueron consejeros en Andalucía durante la época de los ERE. ¿Era regeneración democrática o una excusa para tumbar a un Gobierno que estaba devolviendo a España a las mejores cotas democráticas desde los últimos quince años?

¿El actual presidente del PP es también responsable del pasado del partido?

El PP es un partido que forman 900.000 personas. Cuando estos hechos ocurrieron, Pablo Casado era presidente de Nuevas Generaciones de Madrid. Es ridículo hablar de responsabilidad. Todos los partidos tienen un pasado. El PSOE tiene a Filesa y los GAL. ¿Es Pedro Sánchez responsable de aquellos hechos? Creo que no.

Se cierra Gürtel y surge Kitchen... ¿No le parece un hecho muy grave que se pagaran con fondos reservados 50.000 euros para espiar a Bárcenas y a su entorno?

No conozco al detalle el procedimiento, está en fase muy inicial. En cualquier caso, los hechos conocidos por los medios de comunicación son reprobables. Estaremos a lo que diga la justicia. Hemos demostrado un absoluto compromiso con la transparencia y la honradez.

¿Pablo Iglesias debe dimitir por el 'caso Dina'?

Tiene muchos motivos para dimitir: por eso, por la imputación de su partido político, si es procesado por el Tribunal Supremo… simplemente le pedimos que use su vara de medir.

El Partido Popular no pone en tela de juicio la presunción de inocencia de ningún político, pero ellos sí.

Pablo Casado también estuvo pendiente de si el Supremo lo imputaba por el 'caso Máster' y no dimitió como presidente del PP antes de que el Alto Tribunal se pronunciara. ¿Por qué debe hacerlo el secretario general de Unidas Podemos?

Porque así lo exigió él. Pablo Iglesias dijo que en política no se pide perdón, se dimite. Nosotros creemos en la inocencia de cualquier persona mientras no se demuestre lo contrario, pero Pablo Iglesias no: con el anuncio de una investigación no se pide perdón, se dimite.

Si no dimite y Sánchez no lo cesa, ligará su futuro político al futuro judicial de Pablo Iglesias.

¿Corre peligro la Corona con Podemos en el Gobierno?

Es un partido abiertamente republicano que ataca a la Jefatura Estado. Que el vicepresidente, el ministro de Consumo y el de Universidades critiquen al Rey me parece extremadamente grave. Aunque más grave es que el presidente del Gobierno no les obligue a rectificar públicamente.

¿Le ha transmitido su apoyo al Rey?

Siempre me he considerado una persona monárquica. Tanto, que cuando fui alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) dediqué la avenida principal a Juan Carlos I y el primer polideportivo que construí lo llamé Felipe VI. Apoyo totalmente el trabajo ejemplar del rey Felipe.