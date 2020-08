González Laya desvela que la UE prepara sanciones contra Bielorrusia por el fraude electoral

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya ha avanzado este miércoles la posibilidad de que la Unión Europea se prepara para aprobar sanciones contra "quienes hayan participado en el fraude electoral" de Bielorrusia y "no hayan respetado los derechos humanos".

Los líderes de la UE celebrarán esta mañana una cumbre por videoconferencia para abordar la situación en Bielorrusia y, en declaraciones a Radio Nacional de España, la ministra ha resaltado que su prioridad es "no sancionar al pueblo de bielorrusia". "Tenemos claro que la UE no tolerará la violación de derechos humanos y que no queremos castigar al pueblo de Bielorrusia. Hay que individualizar las sanciones hacia las personas que hayan contribuido a la violencia o al fraude electoral".

La ministra de Exteriores ha destacado que ha estado en conversaciones con su homólogo bielorruso y le ha insistido en la importancia de "empezar un diálogo abierto y canalizar el descontento en las calles".

Sobre la situación de Mali, González Laya ha declarado que España mira "el golpe de Estado con mucha preocupación, y pide la liberación inmediata del primer ministro y del presidente del país y el regreso al orden constitucional, incluidas unas elecciones en un plazo breve".

La ministra ha asegurado que los cerca de 200 militares españoles que se encuentran el el país "se encuentran de momento fuera de peligro", que estuvo "al habla con ellos junto con la ministra de Defensa en todo el día de ayer" y que, por lo pronto, se "limitarán sus movimientos hasta que se estabilice la situación".

Preguntada por las recientes barreras puestas en varios países de Europa a los viajeros que provengan de España a causa del coronavirus, y el comentario de la OMS, que señala que esas restricciones sin fruto de los números de la pandemia en España, Laya consideró que hay que analizar los datos "con precaución".

"Siempre se pueden hacer las cosas mejor pero las restricciones no solo afectan a España afectan a todos los países de la UE. Creo que lo que está ocurriendo en todos los países de nuestro entorno es que en el momento es que se levantan las restricciones a los movimientos, hay un aumento de contagios", ha dicho.

Sin embargo, la ministra destaca que "que haya más contagios es solo una parte de la cuestión" y que hay que centrarse también en que, ahora mismo, "la mayoría se identifican antes de ser una carga para el sistema sanitario".

"Hay que valorar también que estamos inmunizando a la población sin que eso suponga una carga para el sistema. Esoy hay que valorarlo y es el resultado del esfuerzo enorme en materia de testeo y rastreo de las comunidades", zanjó.