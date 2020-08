EEUU desaconseja viajar a España por el Covid y a Cataluña, además, por los disturbios sociales

El Departamento de Estado de EEUU ha emitido una alerta en la que desaconseja viajar a España teniendo en cuenta las circunstancias actuales de la Covid-19. Pero además pide a sus nacionales incrementar la precaución en España en lo relacionado con el terrorismo. Y en Barcelona atendiendo a las "protestas sociales".

Subrayan que desde el 14 de octubre, en esta Comunidad Autónoma hay multitudinarias manifestaciones a raíz de la sentencia del juicio a los 12 líderes independentistas. Y que estas protestas se concentran fundamentalmente en Barcelona.

De estas consideraciones se ha hecho eco hoy mismo Sociedad Civil Catalana, que a través de la red social Twitter ha publicado el tuit que acompaña a esta información. Y que dice lo siguiente: "El Departamento de Estado americano alerta de la situación social en Cataluña. Desaconseja especialmente viajar a Barcelona: "exercise increased caution in Barcelona and Catalonia due to civil unrest". Este desastre de reputación nos ha dejado el Procés!"

🚨El Departamento de Estado americano alerta de la situación social en Cataluña. Desaconseja especialmente viajar a Barcelona: "exercise increased caution in Barcelona and Catalonia due to civil unrest". Este desastre de reputación nos ha dejado el Procés!https://t.co/4aqIvK6oL6 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) August 15, 2020

El comunicado señala que las condiciones en España en torno al coronavirus han mejorado, pero a pesar de ello se mantienen las restricciones de acceso para los ciudadanos estadounidenses. Y a renglón seguido destaca que los grupos terroristas siguen planeando ataques contra España.

Desde el Departamento de Estado señalan que los ataques pueden tener como objetivo localizaciones turísticas, centros de transporte, mercados o centros comerciales, instalaciones gubernamentales, hoteles, clubs. restaurantes, lugares de culto, parques, eventos culturales y deportivos, instituciones educacionales, aeropuertos y otras áreas públicas.

El Comunicado del Departamento de Estado de EEUU concluye señalando que algunas de las protestas en Cataluña se han tornado violentas, llegando a bloquear carreteras e interrumpiendo el transporte público de la región. "Los manifestantes han encendido fuego, han atacado propiedades públicas y privadas y han atacado a las fuerzas de seguridad. Se ha informado de decenas de heridos y se han realizado detenciones", concluye el comunicado.