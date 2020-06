Los legionarios se quedan sin la moneda del centenario: se venden ya a 500 € en el mercado negro

Aunque hasta el 20 de septiembre no se celebra el aniversario de los 100 años de la fundación de la Legión Española, una de las unidades más populares y célebres dentro de las Fuerzas Armadas, los homenajes y los actos en todo el país ya están empezando a producirse.

Una de esas celebraciones tiene que ver con la creación de una moneda conmemorativa. Fue acuñada en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y puesta a la venta de forma inmediata el 15 de junio en la propia tienda de esta institución y en tiendas especializadas de numismática.

Sin embargo, lo que parecía un elemento más para que los legionarios disfrutasen de este año tan singular se ha convertido en un pequeño problema. Apenas 24 horas después de ponerse a la venta, no quedaba un solo ejemplar de la misma.

Ni en las reservas de la Real Casa de la Moneda ni tampoco en las tiendas especializadas queda una sola moneda conmemorativa. Los legionarios llevan varios días escribiendo a la institución que las ha acuñado y siempre obtienen la misma respuesta. Ya las han vendido todas.

Cada una de estas monedas fue lanzada al mercado con un precio de 66,50 euros. Con la situación del país durante la pandemia, el descenso de la demanda y de la movilidad de la población hizo pensar que la tirada iba a resultar suficiente.

Sin embargo, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL, determinados coleccionistas están empezando a venderlas en distintas páginas de comercio virtual tras haber acaparado buena parte de ellas. En concreto, en Wallapop algunos usuarios ya la están ofreciendo a 500 euros cada una, y en Ebay a 250.

Una de las monedas a la venta ya en Ebay.

Ni siquiera en las principales tiendas de numismática de Madrid recibieron una partida para vender a sus principales abonados. Algunos legionarios han manifestado a este periódico su preocupación. Ante una fecha tan señalada para ellos, no van a poder obtener ese recuerdo.

Una moneda singular

Fue el Boletín Oficial del Estado (BOE) el que publicó el diseño de la pieza para el centenario. Lo hizo el pasado 5 de junio, ya con el desconfinamiento en un horizonte cercano: "En el anverso se reproduce el retrato a izquierda de su majestad el Rey Don Felipe VI, luciendo distintivos de Capitán General. En la parte superior, en sentido circular y en mayúsculas, aparece la leyenda Felipe VI Rey de España. En la parte inferior, entre dos puntos, el año de acuñación 2020".

Pese al influjo del coronavirus, la fiebre por las monedas del aniversario es solo un ejemplo del interés que los actos de la Legión suelen suscitar. Se trata de uno de los destacamentos más carismáticos dentro de las Fuerzas Armadas.

Y ahora, con mayor motivo, la atención generada por el centenario se hace realmente patente con esa moneda que ya no se puede comprar de manera oficial. Para acuñar una segunda tirada será preciso emitir esa orden en el BOE.

Los coleccionistas se apropiaron del grueso de la serie en cuanto salieron al mercado. Normalmente una parte de todas las que se elaboran queda asignada para los compromisos de la institución homenajeada. Pese a la extraña situación que se vive debido a la pandemia, las expectativas se han superado con creces. Eso sí, muchos miembros de la Legión, exmilitares y antiguos integrantes de este Cuerpo, así como hermandades y otras entidades relacionadas, todavía no han conseguido hacerse con su ejemplar de la tirada.

La moneda de la Legión, en Wallapop a 500 euros.

"La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda procederá a la comercialización de estas monedas, por sí o a través de entidades contratadas al efecto, que se comprometerán a expenderlas al público con regularidad, así como a su exportación", decía el BOE en la orden emitida.

"Hay malestar"

"Las expectativas se han superado. La tirada ha sido demasiado prudente, quizás debido a la situación actual". Son las palabras de un antiguo miembro de la Legión, que hasta hace unos días no había logrado hacerse con una. "La gente al final se ha lanzado. Lo único que sería posible sería sacar una segunda edición", apunta.

"Existe cierto malestar", explica a EL ESPAÑOL. En gran parte se debe al acaparamiento de "algún desaprensivo" que las está vendiendo en esas páginas digitales de compra y venta de todo tipo de objetos.

"Están haciendo negocio de un tema bastante sensible", insiste. Tanto él como otros compañeros veteranos se han puesto manos a la obra para conseguir las que puedan. "Tenemos todo el derecho a ese recuerdo, a la medalla del centenario", dicen. Y por eso no quieren que hagan negocio con un tema que ellos consideran tan sensible.