Barajas, coladero del Covid-19: preocupación por los rebrotes y los casos importados

Desde que el 21 de junio se levantase el estado de alarma en toda España varios han sido los focos de rebrote del coronavirus en el país. Así, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que estos podrán seguir produciéndose hasta que no llegue el desarrollo de una vacuna efectiva contra el Covid-19.

Algunos de estos rebrotes han sido producidos por viajeros que han aterrizado en el aeropuerto Madrid Barajas-Adolfo Suárez, como es el caso del marinero llegado de Angola que ha infectado a 10 familiares en Lepe.

En Murcia, la Consejería de Salud vigila un foco de nuevos casos confirmados en los últimos días, vinculados a los pasajeros de un vuelo procedente de Bolivia y que ha provocado, al menos, 17 contagios. Se trata de tres personas que al llegar a España tendrían que haber guardado una cuarentena, algo que incumplieron, e hicieron vida normal en Murcia y Cartagena, donde han contagiado a varias personas.

Una situación similar en Galicia ha provocado un brote en Barbanza, donde fue la hija de una persona que regresó a casa desde Brasil sin presentar síntomas.

El trasiego continúa el aeropuerto de Madrid-Barajas. Quizás más tímido y contenido, intentando recuperar el paso poco a poco, con recato. Los efectos de la pandemia del Covid-19 se sienten, pero volar se ha vuelto una de las actividades menos afectadas. “Es todo bastante normal”, se sincera Juan Francisco al aterrizar en la capital española, procedente de Sao Paulo.

El suyo es un trayecto internacional, sí, pero con escala dentro de las fronteras europeas de Schengen. Por eso, este almeriense, que trabaja en Brasil pero que ha querido reunirse con los suyos lo antes posible, ha podido volver a casa. Son esos viajes que convierten los puertos y aeródromos españoles en coladeros: porque, pese a que nuestras fronteras aéreas internacionales no se abren hasta el día 1 de julio, los turistas ya aterrizan.

La situación es similar en todos los aeropuertos de nuestro país: Barajas, El Prat, Palma de Mallorca, Gran Canaria... Pero quizás lo que se vive en el principal de todos ellos es extrapolable: de momento, no hay un plan conjunto entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, y las medidas se antojan escasas para todo lo que pueda estar por venir.

Juan Francisco es profesor de panadería en Sao Paulo. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

Triple control... pero de síntomas

Juan Francisco, Juanfran para los suyos, es profesor de panadería en la ciudad más poblada de Brasil. A sus 41 años, suele acudir a su tierra natal con cierta frecuencia -“Cada seis meses”, especifica, risueño-. En su trayecto de este viernes, último fin de semana con el tráfico aéreo restringido, dos vuelos. Sao Paulo-Ámsterdam, Ámsterdam-Madrid. “Ni me han tomado la temperatura en origen, ni nada. Ni siquiera me han pedido el salvoconducto”, explica, mientras enseña el documento a EL ESPAÑOL.

“Mira que vengo de Brasil, que hay 1.500 muertos diarios por coronavirus, y nada. Pero no me preocupa, los españoles son súper respetuosos. Se nota que la gente ha pasado miedo. En Brasil todo sigue como si nada”, comenta. “Aquí me han tomado la temperatura, creo”.

En efecto, y aunque al ojo despistado parezca que no, es una de las medidas implementadas en los aeropuertos españoles. Según las directrices de Sanidad Exterior, y con la logística y coordinación de AENA, hay tres filtros de seguridad: de temperatura -a través de una cámara térmica-, un control documental y otro visual.

Esa barrera es esencial, la última defensa contra el coronavirus. Así lo especificaba Fernando Simón en rueda de prensa en las últimas horas: “En las próximas semanas, que se van a ir abriendo progresivamente las fronteras, tendremos que tener un cuidado muy particular con todos los viajeros, que son los que probablemente van a suponer una parte importante de los casos”.

El acceso al interior de la terminal está prohibido. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

El Gobierno prevé el aumento de casos

El Gobierno ya prevé que desde el 1 de julio esos casos importados aumenten. Desde AENA indican a este periódico que “el control de Sanidad está ahí aunque el usuario no lo vea, porque realmente no ha visto a una persona con un termómetro de pistola apuntando uno a uno a cada viajero”. Esa función la llevan a cabo las diferentes cámaras termográficas que regulan la entrada de los pasajeros, intentando así controlar la posible entrada de contagiados. Aunque esto no es una medida 100% segura: no evita la entrada de contagiados asintomáticos.

Desde esa fecha, AENA puntualiza que la plantilla de apoyo en los aeropuertos de la red "se reforzará" desde el 1 de julio. Se han licitado dos contratos, uno de personal sanitario, por 8,9 millones de euros, y otro de personal de apoyo, por 10,8 millones de euros. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han ido aumentando sus efectivos y capacidades en función de los vuelos y el número de viajeros para mantener la seguridad y la fluidez en el tránsito. "El número de agentes seguirá en aumento en los próximos días hasta recuperar la plena operatividad", aseguran.

Por su parte, el Ministerio de Transportes especifica que se trata de unos protocolos que “obedecen a las directrices de la Comisión Europea y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), establecidas en colaboración con el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, además de haber sido coordinados con los Estados Miembros y las asociaciones internacionales de aeropuertos (AECI) y de aerolíneas (IATA)”, en palabras del ministro Ábalos.

Sin embargo, esas medidas, en ciertos ámbitos, se antojan escasas. Fuentes del sector aeronáutico consultadas hacen hincapié en que es necesaria una puesta en común a nivel global. Unas medidas internacionales, no sólo coordinadas a nivel europeo.

Las conexiones con grandes capitales europeas son diarias. París, Ámsterdam, Bruselas... “Es una de las cosas del espacio Schengen: puedes no volar desde aquí, pero si tú vienes desde Bolivia a Ámsterdam, desde el momento que estás en la zona común puedes entrar a Madrid. Eso no es una solución”, suspiran.

T4 del Aeropuerto de Madrid Barajas. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

De momento, el modus operandi que se está llevando a cabo ha sido supervisado por el Ministerio de Transportes, por el de Sanidad y AENA. Especialmente, para el caso del aeropuerto madrileño.

Yuhan, una chica de 23 años de Taipei, y Leong Tong, otra joven de 22 y originaria de Hong Kong, vuelven a casa y se mostraban desconcertadas a su llegada a Barajas. Todo el tráfico aéreo, de momento, se ha centralizado en una única terminal, la T4, y los controles no van más allá que enseñarle al personal de seguridad tras las puertas de acceso el billete. “De momento, sólo nos exigen llevar mascarilla. No hay bote de gel ni nada”, se preocupa Leong.

De otra opinión son José Antonio y Ana. De origen español, pero residentes en Suiza, padre e hija han venido unos cuantos días “de vacaciones”. “Se está creando un pánico innecesario. El vuelo ha estado muy bien. Mascarilla y nada más”, comenta él.

Barajas, 11% del PIB de la Comunidad

Pero el problema va más allá de la batalla política en torno a Barajas, a esa guerra abierta entre el Gobierno central y regional, protagonizados por sus respectivos líderes, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Lo cierto es que, según los últimos datos en boca de fuentes del sector, hasta el 11% del PIB de la Comunidad de Madrid se mueve en el aeropuerto. No sólo con su actividad, sino con todos los negocios generados a su alrededor.

De igual modo, para el Gobierno de Ayuso, el hecho de que no haya un plan específico para Barajas a las puertas del verano clama al cielo. Fuentes de su gabinete explican a este periódico que “llevamos tres semanas diciéndole a Sanidad nuestra gran preocupación por la apertura de Barajas, no tanto por los vuelos Schengen porque la situación epidemiológica es más o menos similar en Europa, sino por el resto de vuelos”.

Yuhan, de Taipei, y Leong Tong, de Hong Kong. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

La Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades esperan que parte de la responsabilidad recaiga sobre los pasajeros, evitando volar si presentan síntomas o si han estado en contacto con algún contagiado. Por eso piden que estos declaren su estado de salud antes de obtener la tarjeta de embarque, además de información de contacto para permitir el "seguimiento y localización" por si alguien en el vuelo pudiera dar positivo posteriormente.

Los acompañantes no podrán acceder al edificio del aeropuerto, salvo en casos excepcionales. Pero en la mañana de este viernes, ni siquiera se podía acceder al interior de la terminal aunque fuera a buscarse a alguien con limitación de movilidad. El personal del aeropuerto le ayudaba a desplazarse hasta la salida, donde se encontraría con sus seres queridos. Nada de entrar.

Pero ni por esas. “Nuestra principal demanda a Sanidad es que se instaure el realizar una prueba PCR en origen”, insisten desde la Consejería de Sanidad madrileña. “Para viajar a determinados países te exigen vacunas, nosotros creemos que los Estados, a través de la OMS, deben establecer el criterio que los pasajeros que salgan con destino a España, o Europa -porque a efectos prácticos es lo mismo- lleven un certificado digital en el que se detalle una prueba PCR 24 horas antes de embarcar. Que sea un procedimiento similar al del visado”.

Algunas aerolíneas, como Emirates, ya lo están aplicando. Este mismo viernes, viajeros que aterrizaban en Madrid de su mano no habían podido embarcar sin ese certificado de negativo.

¿Hospital de campaña?

Esta medida iría a cargo del propio viajero, que debería pagar de su propio bolsillo. “Una limitación por procedencia. Qué países pueden tener vuelos con España a través de un control por país por situación epidemiológica”. Lo cierto es que en esas andan las autoridades europeas, viendo qué países externos añadir a esa lista de posibles.

Pero la disposición de la Comunidad de Madrid, preocupada en bloque, va más allá. Ayuso sugirió esta semana que "entre las dos administraciones" [Gobierno y Comunidad] podrían "establecer un pequeño hospital de campaña, a lo mejor en el mismo aeropuerto". Desde la Consejería rebajan el nivel de la propuesta.

Estos vuelos operaban este viernes en Madrid. Beatriz Donlo EL ESPAÑOL

“No un hospital de campaña, sino un punto 24 horas de la mano del SUMMA. Eso no va ser un control que el SUMMA haga a todo el mundo, porque es inviable. La medida fundamental es la PCR en origen. Eso limita la entrada del virus en España”, resumen desde la cartera liderada por Enrique Ruiz Escudero.

Pero en la mente de todos están los 32 casos positivos de viajeros internacionales aterrizados en Barajas detectados del 11 de mayo al 11 de junio, en cifras de la Comunidad. “Les hemos detectado porque han acudido a nuestros servicios de urgencias. De esos 32, 5 han requerido de ingreso hospitalario, y todos han tenido viajes recientes”.

Los abrazos, mientras, seguirán dándose a las afueras del aeropuerto. Las medidas de seguridad se cumplen hasta que la emoción inunda a los viajeros. Está por ver qué sucederá a partir de julio, pero hasta entonces seguirá escuchándose un “Viva España”, en la T4. “Menos mal que estoy ya aquí”, cuenta una viajera, tímida cuando se la interpela. Estará en casa, haya un rebrote… o no.