Desangelado homenaje en Madrid a las víctimas del Covid: "Esperaba que viniera más gente"

En Madrid se respiran luto y ansias de libertad. El himno de Nino Bravo y los lazos negros dibujan un panorama contradictorio en la Plaza de Cibeles. Este domingo, el mismo día en que se pone fin al estado de alarma, decenas de personas han tomado las calles para despedir a los fallecidos y rendir homenaje a los héroes. Sin símbolos, sin cacerolas, sin eslóganes políticos.

La convocatoria ha resultado ser menos concurrida de lo esperado, pero aún así la consigna era clara: homenajear a los muertos y a todos los héroes que han sobresalido entre la zozobra. A los sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajadores que han tenido que continuar su labor para abastecer el país, autónomos que han cerrado sus negocios. A todos ellos.

El primer acto público en honor a las víctimas por el coronavirus ha llegado con el final del estado de alarma, tras 97 jornadas de confinamiento y una cifra de muertos imponente, aunque dudosa: el Gobierno de España defiende que son 27.000, frente a los 52.500 que calcula un grupo de expertos.

Primer Homenaje a las Víctimas del Covid-19 en la Plaza de Cibeles

Son las 12 del mediodía, cae sobre la capital un sol de justicia y el himno de Nino Bravo deja paso a un silencio que toma las calles, desde Cibeles hasta Nuevos Ministerios. Es una concentración atípica. Estática, con puntos de colocación prefijados, distancia de seguridad de cuatro, flujos de movimiento y uso obligatorio de mascarillas.

No hay sombra sobre la que buscar refugio, pero eso no frena a quienes se han acercado para despedir a sus familiares: "Ahora me acuerdo de mi hermana, murió hace un mes", cuenta Javier, jubilado.

Un hombre y una mujer durante el homenaje. Jorge Barreno.

En la plaza de Cibeles, sigue encendido el fuego en homenaje a los fallecidos. "Vuestra llama nunca se apagará en nuestro corazón", reza la inscripción.

La plataforma “Sólo Unidos”, organizadora del acto con el apoyo de decenas de asociaciones y movimientos cívicos, ha manifestado que el objetivo de la concentración era rendir “un merecido homenaje a todas las víctimas del Covid-19, tanto fallecidos como perjudicados por el coronavirus, y los héroes que han luchado sin descanso por la pandemia”.

Los organizadores del acto de homenaje en Cibeles. Jorge Barreno.

Indignado por "la gestión"

María Eugenia tiene 26 años y pasó el coronavirus: "Me cogí una neuomnía, me hospitalizaron y me echaron porque no había camillas".

"Esperaba más gente. A la sociedad le gusta más movilizarse para quejarse que para presentar nuestros respetos a la gente y a los héroes. Es una pena", lamenta María Eugenia.

María Eugenia. Jorge Barreno.

La joven ha acudido al homenaje porque considera que "es importante presentar nuestro respeto a toda la gente que ha luchado tanto por España"

Rafa, por otro lado, ha acudido con su perro para quejarse por la "gestión del Gobierno". Dice estar "indignado" y haber sufrido el Covid-19 en sus carnes.

Rafa. Jorge Barreno.

"Yo también esperaba una mayor afluencia. Al parecer, ha habido confusión con el lugar del homenaje. Hay gente en Colón, yo vengo de ahí", confiesa.