Sánchez propone otra comisión para evaluar por qué España "no estaba preparada" para el Covid

Noticias relacionadas De la reconstrucción a la destrucción: Iglesias y Enrique Santiago sabotean la Comisión de los pactos

Pedro Sánchez ha anunciado en la sesión de control del Senado que "está dispuesto" a crear una comisión mixta Congreso-Senado para "hablar de futuro" y "evaluar" los errores cometidos durante la pandemia. "Hay que evaluar qué ha ocurrido durante estos años, por qué España no estaba preparada para hacer frente a una pandemia de estas características y prepararnos para el futuro", defendió el presidente del Gobierno ante la Cámara.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la comisión de reconstrucción ya está "dando sus frutos" en el Congreso, pero propone la creación de otro grupo de trabajo en la Cámara Alta que sea "un debate constructivo para que no vuelva a pasar" el colapso del sistema sanitario. Con esta propuesta, el presidente del Gobierno bloquea la oferta que lanzó el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, que pidió abrir una comisión que permitiera crear consensos entre comunidades autónomas ahora que España va a entrar en la nueva normalidad.

A menos de cuatro días para que se levante el estado de alarma, Sánchez tiende la mano de nuevo al resto de fuerzas políticas y pide "llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía". El presidente del Gobierno ha pedido al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, que abandone las "meras declaraciones de intenciones" y "esté dispuesto a dar un giro de 180 grados" en la "estrategia de confrontación" que "usan durante los tres meses que ha durado la pandemia".

Sánchez ha ofrecido a Maroto "hablar de futuro y de reconstrucción". Por su parte, el conservador reprochó al presidente del Gobierno que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado descartara la comisión que planteó el Partido Popular simplemente porque la idea "proviene del partido que tiene el honor de gobernar a la mitad de las españoles".

Así, Maroto acusó a Sánchez de cometer "el error" de descartar las propuestas planteadas por el Partido Popular. "Ha desechado todas las propuestas que le hemos dado desde el minuto uno, aunque luego algunas las copiaba en el minuto dos". En el turno de contrarréplica, el jefe del Ejecutivo recordó que el Gobierno cedió ante el PP a que se creara en el Congreso una comisión de reconstrucción. "Me reuní con el señor Casado y me dijo que esa comisión no tendría cabida si no era parlamentaria. Y así fue".