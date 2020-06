Aznar acusa a Sánchez de cometer el "error" de hacer "invisibles" a 16.000 muertos por Covid

La Fundación Faes que dirige el expresidente José María Aznar no se cree el número de muertos por Covid que ofrece el Gobierno y acusa al presidente Pedro Sánchez de no recoger los datos oficiales reales de los españoles que han muerto a causa del coronvirus.

En concreto, la editorial publicada este lunes reprocha al Ejecutivo central de contabilizar como víctimas del coronavirus únicamente a aquellas a las que han hecho prueba PCR. "Pero eso es una verdad parcial que, si no se completa deja fuera, como está ocurriendo, a miles de afectados, hasta casi 16.000, que representan el exceso de muertes sobre los datos de referencia en los meses de la pandemia para los que el Gobierno no tiene explicación", critica.

El think tank acusa a Moncloa de la "contumancia en el error, falta de transparencia y el descaro en hacer invisibles a miles de muertos". Y afea al Gobierno central que quiera extender la culpa a los dirigentes de las comunidades autónomas "para eludir responsabilidades". "¿No exige una explicación el hecho de que se hayan producido 16.000 fallecimientos para los que las autoridades sanitarias no encuentran causa mientras se niegan atribuirlos al Covid en la cuantía que corresponda?", pregunta.

Faes considera que si esos miles de fallecidos "no son víctimas" de la Covid-19 "entonces en vez de un gravísimo problema de salud pública tendríamos dos": el virus y "lo que pudiera haber causado semejante mortalidad" tan por encima de las cifras de fallecidos habituales en esos meses. "Lo cual es simplemente absurdo", califica.

Datos

La Fundación reprocha a Pedro Sánchez que utilizara la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados para "felicitar" e "invitar a que se le felicitara" porque en los dos últimos días no se había registrado ninguna muerte por Covid en España. El think tank considera "ridícula" la afirmación y recordaba las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en la que insistía en que no ha habido ni un solo día en los últimos meses en el que no haya muerto nadie por coronavirus.

Para Faes, desde que la CNN "certificó" que Sánchez "se había inventado un supuesto informe" de la universidad Johns Hopkins para "jactarse" de las "muchas pruebas de Covid" que se hacían en España, "el Gobierno está dejando un rastro de descrédito que no ha dejado de hacerse más evidente".