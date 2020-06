Policías piden la dimisión de Garzón por acusarles de golpistas: "Ha cruzado una línea roja"

Las convulsiones que se viven en los últimos días en el seno de la Guardia Civil, así como las veladas sugerencias de que hay un golpe de estado en marcha en el Instituto Armado, han hecho reaccionar a distintos colectivos. En este caso, un sindicato del Cuerpo Nacional de Policía ha salido a defender a sus colegas de la Benemérita. La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido este jueves la dimisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al entender injustificado que relacionara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con una "banda organizada" y con el "golpismo".

La CEP recuerda en un comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL que los policías juran fidelidad a la Constitución y considera que las palabras de Garzón "no son un error". "Sabía lo que decía y lo que iba a provocar. Hacemos un llamamiento al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que salga al paso de estas acusaciones y pida a su compañero que rectifique cuanto antes".

"El ministro ha traspasado una línea roja al insinuar que algunos policías o guardias civiles asumen un discurso golpista". "Decir eso sin pruebas es un escándalo y manifestarlo en público es una canallada".

La tensión va en aumento desde hace más de diez días y se ha acrecentado esta semana tras la publicación de la nota firmada por la directora del Instituto Armado, María Gámez. En esa misiva, de carácter reservado, se señalaba con claridad que el coronel Diego Pérez de los Cobos, hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid, fue cesado de su puesto de forma fulminante por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Garzón ha señalado al mensaje "peligroso" de PP y Vox, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de "criminal". "Un discurso que está calando, y muchas instituciones pueden ser reflejo de ello".

El CEP no la única agrupación que ha mostrado su indignación ante tales afirmaciones. Desde la Asociación Pro Guardia Civil (AproGC), asociación con numerosos mandos policiales afirman a este periódico que el cariz de los acontecimientos parece cada vez más amargo."Villarejo está en la cárcel. Si Pérez de los Cobos está en la policía patriótica que lo denuncien. Eso no se puede decir. Si hay un golpe de estado en marcha que vayan a los juzgados y lo denuncien. Están dejando unas acusaciones veladas en el aire que no son normales. Es una vergüenza", critican en conversación con este periódico.

"Preocupante para la democracia"

Garzón también hizo mención a la existencia de "elementos reaccionarios dentro" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "asuman como propio el discurso que invita al golpe del Estado" que alienta la "derecha política".

AUGC, la asociación mayoritaria con representación en el Consejo de la Guardia Civil, califica como "preocupante para la democracia" que el ministro haya cuestionado en unas declaraciones públicas la "neutralidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al relacionarles con el golpismo.

"Flaco favor hace el ministro de Consumo opinando de una competencia que no es la suya y, de nuevo, arrastrando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al debate político. Pedimos que de una vez por todas se respete a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, nuestra neutralidad política y dejen de utilizarnos unos y otros como arma arrojadiza",