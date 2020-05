El PP pone a Illa en el foco de la investigación del 8-M: "Ostenta el mando único"

El Partido Popular señala al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máximo responsable de que se celebraran las manifestación del 8-M en varios puntos de España a pesar de que varios informes de su ministerio alertaron del "riesgo" de los eventos multitudinarios en plena pandemia, ya declarada por la OMS.

"Había informes que fueron obviados por Illa y el resto del Gobierno. Conocían perfectamente la situación y no actuaron y no nos protegieron, actuará la justicia y tendrán que asumir sus responsabilidades", ha asegurado la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.

"La autoridad sanitaria la ostenta el mando único, que es el ministro Illa. Y no desde el estado de alarma, si no con carácter previo", ha recordado la dirigente popular. "Desde el momento en el que hay una pandemia, declarada a finales de enero, la autoridad sanitaria la ostenta única y exclusivamente el ministerio y no es doctor Simón", ha continuado, para señalar a los tres responsables de ese mando único en una entrevista en RNE.

"Es Salvador Illa, el secretario general del ministerio (Faustino Blanco) y la directora de Salud Pública (Pilar Aparicio)", ha afirmado, denunciando que "se actuó tarde y ya había señales de alarma".

Exime a Fernando Simón

De esta forma, el PP exime de responsabilidad al director del Centro del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, porque "no deja de ser un funcionario y un técnico" y es el Gobierno el que "ha decidido ponerlo como portavoz" para protegerles. "Ellos (el Ejecutivo de Pedro Sánchez) son los auténticos y únicos responsables de la gestión de esta crisis sanitarias", ha afirmado.

Gamarra también ha denunciado que varias "autoridades" españolas acudieron los días previos al 8-M a reuniones a nivel europeo donde "se informaba de la situación" y se instaba a los gobiernos a tomar medidas, "como el acopio de materiales". Sin embargo, no se tomaron medidas y se permitieron estos eventos masivos en las principales ciudades de España, cuestión que ya está investigando la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que considera que es "cierto y seguro" que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en Madrid, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".

De hecho, este lunes la jueza que investiga si constituyó un delito de prevaricación no prohibir la multitudinaria manifestación del 8-M en Madrid ha citado a declarar como investigado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, para el próximo 5 de junio.

En esta investigación, la jueza ha contado con un informe de la Guardia Civil en el que se acredita que Fernando Simón manejaba varios días antes de la manifestación del 8-M datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. A pesar de ello, no tomó ninguna medida para evitar estos eventos ni otros que tuvieron lugar ese fin de semana, como partidos de fútbol, conciertos o el congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre. Esta cuestión ya ha colocado a Simón en la diana, ya que son varias las querellas y denuncias presentadas contra él, algo que no le supone apenas temor. "Miedo, poco. El 8-M si ha tenido algún efecto en la epidemia, ha sido muy marginal", dijo este lunes.

Ante este informe de la Benemérita, este mismo lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, por "no informar" de la investigación judicial sobre el 8-M al Gobierno. "Es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que la Guardia Civil está entregando a la jueza", fue la explicación dada a De los Cobos, sobre el que el ministro ha perdido la "confianza" depositada en él.

"Marlaska ha perdido toda la dignidad"

También desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, se ha referido a Pérez de los Cobos, cuyo cese a calificado de "infamia". "El Gobierno cesa impúnemente a aquellos que son contrarios a él. Hoy el Gobierno demuestra estar más cerca de Bildu que de la Guardia Civil. No se hubieran ni atrevido con un hombre de ERC ni con Bildu", ha señalado en TVE. "Tienen mano de hierro para fulminar a quien quiere acabar con su actitud autoritaria", ha opinado alabando la gestión de Pérez de los Cobos en la dispositivo del 1-O y contra ETA.

García Egea considera, además, que Grande-Marlaska, "ha perdido toda la dignidad que tiene como juez". "Si hubiera tenido dignidad como juez y como ministro, tendría que haber dicho 'deme la orden por escrito que la acatará mi sucesor'. En este Gobierno no queda ni rastro de hombres buenos", ha lamentado para pedir explicaciones al ministerio del Interior, que "está escondido".