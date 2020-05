Urkullu ve "peligroso" el debate de la reforma laboral: puede quebrar la "confianza" de la UE

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado que ve "absolutamente peligroso" el debate de la reforma laboral y advierte de que el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu le ha dejado "preocupación por el riesgo de una quiebra de confianza en la interlocución a nivel político, en los mercados internacionales y en el ámbito de la Unión Europea".

Preguntado en una entrevista concedida a El Correo por el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, reconoce que le deja una "sensación de desconcierto absoluto y una preocupación por el riesgo de una quiebra de confianza en la interlocución a nivel político, en los mercados internacionales, en el ámbito de la Unión Europea".

En este sentido, sostiene que el acuerdo recoge la "derogación integral" de la reforma laboral y se pregunta en el caso de llevarse a cabo "cómo actuamos en ese limbo que se genera".

Tras advertir de que es "absolutamente peligroso" poner el debate encima de la mesa, Urkullu indica que EH Bildu, tras las elecciones generales, se ha reivindicado como una formación de Estado, "pero no de un Estado vasco independiente sino del Estado español".

"EH Bildu tiene claro desde tiempo inmemorial que su apuesta debe ser con unas determinadas fuerzas políticas no en el ámbito de un Estado independiente vasco, sino en un ámbito más general. EH Bildu no quiere al PNV para nada. Para nada", remarca, para añadir que "sorprende" cómo la coalición soberanista defendía que no querían elecciones en Euskadi porque "el enfrentamiento" entre partidos iba a acarrear "consecuencias para el Gobierno español".

Respecto a cómo afecta el acuerdo alcanzado por EH Bildu a la regla de gasto, Urkullu dice que lo que haya negociado la coalición soberanista le parece "muy bien, pero eso tiene que concretarse en la Comisión Mixta del Concierto" que sigue sin tener fecha.

"Es lo que vengo reivindicando en las reuniones dominicales con el presidente. Porque queremos saber cuál va a ser el margen de endeudamiento para hacer frente a la caída de la recaudación o qué es lo que nos corresponde del fondo no reembolsable de 16.000 millones", afirma.

El presidente vasco se refiere asimismo a los ataques realizados en los últimos días a sedes de partidos políticos y es cuestionado por el posicionamiento de la izquierda abertzale.

"Hace dos años que ETA anunció su disolución. Seguimos empeñados en que la normalización debe estar basada en unos principios éticos que se resumen en admitir que fue injusto. ¿Tanto cuesta decir que matar estuvo mal? ¿Tanto cuesta decir que las pintadas, el acoso, están mal? Es tan fácil como eso", defiende.