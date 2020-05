PNV advierte de que su confianza en el Gobierno "se ha ido gastando" y está en la "reserva"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido este viernes que el nivel de confianza de su partido en el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha ido gastando" durante la pandemia y ahora "tiene la luz de reserva encendida".



En una entrevista en ETB, Ortuzar ha considerado que "difícilmente" el Gobierno podrá seguir toda la legislatura si continúa con un "totum revolutum" de pactos, como los suscritos con Ciudadanos o EH Bildu.



"La geometría variable sin coherencia es un circo político" y el más perjudicado será el propio Sánchez y su Gobierno, ha vaticinado.



Ortuzar ha recordado que ya aconsejó a Sánchez "no cambiar de caballo en mitad del río" cuando se apoyó en Ciudadanos en vez de Esquerra para aprobar la anterior prórroga del estado de alarma y ahora lo ha vuelto a hacer al pactar con EH Bildu.



"Ha hecho un pan con unas tortas, tiene enfadado a Ciudadanos, a ERC no le ha hecho mucha gracia y ha enajenado la buena disposición del PNV. No le arriendo la ganancia al PSOE, que ya tiene bastantes problemas en España como para generarse más", ha comentado.



El presidente del PNV ha animado a Sánchez a apoyarse en la mayoría "suficiente" que le dio la investidura, con ERC y el PNV como apoyos principales junto a los pequeños partidos regionalistas.

