País Vasco prohíbe reuniones de 10 personas en casa y permite visitar mayores entre provincias

El Gobierno de Íñigo Urkullu está haciendo su propia interpretación del plan de desescalada del Ejecutivo central y ha readaptado la fase 1 a su territorio. Así, el País Vasco no permitirá en esta fase reuniones de 10 personas en domicilios, como sí contempla el Boletín Oficial del Estado.

Esta decisión tampoco aparece reflejada en el Boletín Oficial del País Vasco que ha firmado el propio Urkullu, sino en un documento de 12 páginas elaborado por la Jefatura de la Ertzaintza que ha hecho público este lunes el Departamento vasco de Seguridad. Según ha confirmado la consejera Estefanía Beltrán de Heredia en una entrevista en Radio Euskadi, "ni se puede ni se debe" hacer reuniones de hasta 10 personas en casas. Y ha explicado que tampoco "está contemplado en ninguna de las normas que se puedan reunir 10 personas en un lugar abierto". "Llamo a la responsabilidad. Se pueden reunir en una terraza pero con una serie de medidas de seguridad", ha continuado.

Beltrán de Heredia también ha dejado claro que no solo no se pueden hacer reuniones o fiestas en casas, tampoco se permiten reuniones en la calle de más de 10 personas ni acudir a txokos, sociedades o lonjas juveniles, porque el objetivo es amantener el distanciamiento social. "La gente se puede encontrar para hacer deporte, siempre y cuando mantengan distancias, pero no agruparse en una plaza o en un parque, ni en una lonja juvenil", ha matizado.

En el cuestionario hecho público por el Ejecutivo autonómico, se aclaran varias dudas sobre la aplicación de la fase. Una de ellas es: "¿Cabe el contacto social en grupos reducidos en domicilios?". La respuesta es un "no" tajante. Sin más explicaciones.

Cambio de provincia para visitar mayores

Sin embargo, esta prohibición total de reuniones en casa parece colisionar con el permiso general "en todo el territorio" para la "visita, cuidado y atención a familiares que sean personas mayores". Por lado se permiten -aunque no se recomiendan y se deben limitar a casos necesarios- los viajes, incluso entre provincias, para ver a los familiares, pero por otro se prohíbe cualquier tipo de reunión en domicilios.

En el decreto de Urkullu se recomienda limitar al máximo la movilidad fuera del municipio. Las personas podrán desplazarse entre los tres Territorios Históricos por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia habitual, educativos y formativos, de visita, cuidado y atención a familiares que sean personas mayores, dependientes, con discapacidad o en situación



Además, no abrirán museos, bibliotecas ni instalaciones deportivas municipales aunque en algunos de estos casos la fase 1 del Gobierno central sí lo permite.

El texto incorpora "un plus de prudencia y seguridad" para "salvaguardar el terreno ganado" a la pandemia del coronavirus y evitar retrocesos. Además, cree que se debe "preparar con rigor y solidez" el tránsito a la fase 2, que se evaluará antes de dos semanas.