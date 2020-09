El pasado lunes 11 de mayo comenzó en España la segunda etapa de la desescalada, conocida como fase 1, en la que se aplicaron nuevas reglas de alivio del desconfinamiento. Entonces, el país estaba inmerso en una progresiva vuelta a la normalidad de las actividades económicas y personales. Ahora, más de tres meses después, algunos territorios como Salamanca o Valladolid dan marcha atrás y vuelven a poner en marcha las restricciones de entonces.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 9 de mayo publicó la orden que regula la flexibilización respecto a la restricción de movimiento y actividades permitidas en la fase 1 del plan de desescalada. Estas son las medidas que recoge, aunque mientras antes se hablaba de relajar restricciones, ahora se habla de su vuelta:

Visitas a familiares

Salvo que sea positivo por coronavirus o esté en aislamiento, sí. No permite visitar a personas ancianas o que pertenezcan a un grupo de riesgo, por ser más vulnerables a la Covid-19.

Reuniones

De hasta 10 personas, manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y respetando las normas de higiene relativa a lavado de manos y "etiqueta respiratoria". Se pueden realizar tanto en casa como en la calle y también en las terrazas de los establecimientos de hostelería.

Franjas horarias para paseos y deporte

El BOE recoge su mantenimiento respecto a la fase 0 y habilita a las CCAA para que puedan modificar estas franjas con un margen de dos horas con el fin de adaptarlas a cada territorio.

Salidas de la provincia

Sólo está permitida la movilidad interprovincias por motivos sanitarios, laborales, profesionales, empresariales o para el cuidado de mayores.

Terrazas

Siempre y cuando encuentre sitio para hacerlo porque sólo se podrán ocupar el 50% de las mesas. Tendrá que haber una distancia mínima de dos metros entre las mesas y los grupos de clientes no superarán las diez personas. Además, habrá que desinfectar las mesas entre un cliente y otro, y no se podrán utilizar cartas de uso común ni servilleteros.

Viajar en coche

Los habitantes de un mismo domicilio pueden compartir un coche de hasta nueve plazas.

Tiendas

Tan sólo podrán abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados, igual que en la fase 0, pero ya no será necesaria la cita previa ni la atención individual. Las tiendas permitirán la entrada de clientes hasta un máximo del 30% de su aforo, será necesario mantener una distancia de seguridad mínima de dos metros y se deberá establecer un horario de atención preferente a mayores de 65 años que coincida con su franja horaria. Además, los comerciantes tendrán que desinfectar dos veces al día el local.

Mercadillos

Se permite la actividad de los mercados al aire libre en la vía pública, aunque con restricciones relativas al distanciamiento entre puestos y la delimitación del mercado ambulante para un correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Se limita al 25% el número de puestos habituales y la afluencia máxima permitida será de la tercera parte del aforo.

Velatorios

Se limita el número de familiares que pueden hacerlo, que es de 15 personas si tiene lugar al aire libre y de 10 en espacios cerrados. En entierros, se fija un límite: la comitiva para el enterramiento o la despedida para la cremación del fallecido se restringe a un máximo de quince personas y, en su caso, se podrá sumar el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. Los lugares de culto abrirán en la fase 1, pero la afluencia de fieles se reducirá a un tercio.

Gimnasios

Si las instalaciones deportivas son al aire libre y las actividades no implican contacto físico (como el tenis o el atletismo), se podrá acudir en la fase 1. También en ese momento se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. No se habilita apertura duchas y vestuarios. Y la caza y pesca deportiva continúan suspendidas.

Sin embargo, el uso de instalaciones cuyo espacio sea cerrado se tendrá que posponer a la fase 2 y sólo cuando el deporte se haga sin público y no requiera contacto físico.

Hoteles

Abren los hoteles sin límite de habitaciones, es decir, pueden abrirse todas. Pero sí habrá restricciones en las zonas comunes: no se pueden reabrir spas, gimnasios... Sí se podrá establecer restauración o servicio de comida para las personas alojadas.

Museos

Los museos abren exposiciones y colecciones temporales con 1/3 del aforo. Por su parte, los actos o espectáculos culturales tendrán 1/3 del aforo. Si es un lugar cerrado, el máximo serán 30 personas y si es abierto 200, y siempre estarán las personas sentadas para garantizar la distancia social. Además, en estos espectáculos se hará un acceso escalonado y se fomentará la venta online. También se desaconsejan las pausas intermedias y no se abrirán los servicios accesorios, como cafeterías o tiendas.

También abren con cita previa los concesionarios de coches, y centros de ITV. También las tiendas de jardinería y viveros y los concesionarios de juego publico estatal es decir, las administraciones de lotería y ONCE.