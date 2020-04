Simón cree que no es "ni prudente ni sensato" dar fechas para la desescalada

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ha querido dar fechas del inicio de las distinas fases de desescaladas cómo sí ofreció este martes el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "No es prudente ni sensato", ha afirmado, advirtiendo que "hay horquillas amplias en el plan".

En rueda de prensa, Simón ha explicado que en la propuesta de plan "no hay fechas exactas" y que la evolución de la pandemia del coronavirus en los diferentes territorios "es diferente" y, por lo tanto, no se puede depender de una fecha para cumplir un calendario. "Dar fechas concretas desde el punto de vista de los técnicos que hemos participado en este documento no sería prudente ni sensato. Hay que valorar la situación en cada momento y tomar las decisiones a medida que va cambiando", ha dicho.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.