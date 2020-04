Las preguntas que todo el mundo se hace tras ver a Sánchez: resolvemos las dudas de la desescalada

España saldrá del confinamiento en las próximas semanas, gracias a un plan de desescalada divido en cuatro fases. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha tratado de explicar en qué consiste. Pero, ni tras una ronda de preguntas, ha conseguido despejar todas las incógnitas que asaltan a los ciudadanos sobre este Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.

EL ESPAÑOL responde a las dudas. La desescalada, que será asimétrica, gradual y por provincias, se prevé que dure entre 6 y 8 semanas. La fase cero arranca el 4 de mayo para todos los territorios, excepto las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, que entran directamente en la fase uno. Cada fase, si todo va bien, tendrá una duración de quince días.

¿Qué pasa si unos padres trabajadores tienen a un hijo menor de 6 años y otro mayor de esa edad? ¿Con quién dejan al mayor?

El presidente Pedro Sánchez ha afirmado que, aunque el curso escolar volverá a comenzar en septiembre, los colegios podrían abrir antes, durante la fase dos (el 25 de mayo en el mejor de los escenarios), para acoger a los pequeños de hasta seis años que, por determinadas circunstancias, no puedan quedarse con sus padres.

"Habrá padres que no tengan la capacidad de dejar a sus hijos con los abuelos y, en consecuencia, pueden tener problemas de conciliación. Lo que va a plantear el Gobierno es reforzar todas las actividades que permitan la conciliación y, en la fase dos, que aquellos niños que no tengan una persona con la que quedarse, puedan acudir a los centros", ha reconocido el presidente.

En el documento oficial también se recoge que, en esa fase dos, "los centros educativos prepararán programas de refuerzo educativo a desarrollar en el centro para los alumnos no mencionados anteriormente". En definitiva: el mayor también podrá ir al colegio, en principio.

¿Cuándo podré visitar a mis padres o abuelos que viven en mi misma ciudad o en un pueblo de la misma provincia?

Es la gran pregunta. El Gobierno ha dejado claro que la unidad territorial de referencia durante la desescalada será la provincia, por lo que esas visitas tan sólo tendrán lugar si se comparte lugar de residencia. Así, Sánchez ha dejado caer durante su intervención que no se podría ver a seres queridos con los que no se convive en domicilios, pero sí en terrazas de bares y cafeterías.

Sin embargo, el texto es más abierto. Se permitirá el "contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas" en la fase 1, que comenzará, en el mejor de los casos, a partir del 11 de mayo en toda España, excepto en las islas anteriormente referidas, donde podrán hacerlo desde el 4 de mayo.

Pero aún no está regulado. Será necesaria una orden del Ministerio de Sanidad que especifique las condiciones y que deje claro dónde podrá ser.

Cuando abran las terrazas, ¿podré quedar allí con mis amigos?

Afirmativo, pero con matices. A partir del 11 de mayo, en principio, comenzará la fase 1 del desconfinamiento y con ello, los bares podrán abrir al público el 30% de sus terrazas. Aunque, según explica el Gobierno, el bar podrá tener mayor numero de mesas si el ayuntamiento permite más espacio disponible, respetando la proporción mesas/superficie de ese 30%.

Ese día, tal y como ha explicado el presidente Sánchez, se podrá tomar un vermú y además con compañía. No obstante, será "reducida", aunque el Ejecutivo no especifica el número, cumpliendo las medidas de autoprotección y distanciamiento social; siempre que sus acompañantes vivan en la misma ciudad o provincia y mientras no sean de un grupo vulnerable al COVID-19 o tengan patologías previas.

Según ha explicado Sánchez, en estos locales tendrán preferencia los mayores de 65 años. "En este periodo habrá una atención preferente a las personas mayores, que son los más vulnerables", ha insistido. Algo incongruente, pues en la fase 1 se indica que podrá establecerse contacto social en "grupos reducidos" que no sean "personas vulnerables".

Además, el Ejecutivo por ahora no ha explicado cómo se van a organizar las salidas para ir a una terraza. ¿Qué ocurre si voy y el aforo es superior al 30%? En principio, volver a tu casa.

Respecto al interior de los bares y restaurantes, habrá que esperar a la fase 2. Además, estos locales deberán tener una garantía de separación entre clientes en mesa y entre mesas. También tendrán una limitación de 1/3 de aforo y su consumo solo podrá ser sentado o para llevar.

¿Cuándo podré ver a mi pareja si no convivimos pero residimos en la misma provincia?

Los movimientos intraprovinciales se podrán realizar durante la fase 1, según ha explicado Pedro Sánchez, pero no podrán ser para visitar la casa de tu novio, amigo o familiar. Pero sí, por ejemplo, para ir a una terraza. Siempre que cumplas los requisitos que se mencionan en el anterior apartado.

"Se van a poder hacer esos movimientos intraprovinciales, pero no a la casa de tu amigo o de un familiar. En función de la fase e la que estemos se podrá hacer, o no. En la primera fase, o en la fase cero, lógicamente no está contemplado", ha asegurado.

De este modo, en principio, si podría ir a la casa de su pareja a partir de la segunda fase, que comenzará el 26 de mayo.

¿Qué va a pasar con las piscinas y los gimnasios?

A partir de la primera fase, se podrá practicar deporte de manera individual con cita previa en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. Es decir, que el establecimiento o lugar público que disponga de dichas instalaciones tendrá que organizar la asistencia de los clientes, impedir el uso de los aseos y cumplir con las reglas de distanciamiento social.

En el gimnasio, de este modo, no se podrán realizar clases comunes, pero sí, tal vez, ejercicios con máquinas de resistencia de manera individual, siempre que el gimnasio facilite medios para desinfectarlas una vez sean empleadas.

En la segunda fase, 15 días después, si la situación lo permite, los vestuarios se podrían emplear, pero solo se podrán seguir practicando deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo.

Así, las medidas en los gimnasios seguirán igual, pero las piscinas tal vez puedan emplearse, ya que el uso de vestuarios para estas últimas es indispensable. No obstante, en relación a su apertura, el Gobierno ha especificado que las medidas se detallarán más adelante.

Un pequeño comerciante que tiene su tienda en una provincia distinta a aquella en la que reside; ¿se puede desplazar?

Sí. Los empleados y empresarios pueden ir a sus puestos de trabajo, siempre que su movilidad esté debidamente justificada. Por tanto, el comerciante que tenga su tienda podrá acudir. ¿Cuándo? A partir de la fase 2: el 26 de mayo, si todo va como se prevé.

Desde el Gobierno lo dejan claro en el documento en el que desglosan el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. Desde que se instaure la fase 2 en tu provincia, se permite la "apertura generalizada de los locales y establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro o parque comercial".

Eso sí, con un aforo limitado al 30%. También se exige que se garantice "una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente. Se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años".

¿Permanecerán los colegios abiertos para niños menores de 6 años cuyos padres trabajan los meses de julio y agosto?

En la documentación facilitada por el Gobierno, este escenario no está contemplado. Pero el presidente del Gobierno ha insistido en que "el regreso a las clases no se llevará a cabo hasta el mes de septiembre en líneas generales", a pesar de que son "conscientes de que eso generará problemas de conciliación".

Por este motivo, van a "estudiar habilitar centros como excepción, teniendo en cuenta que tenemos por delante además la celebración de la EBAU".

Sánchez es optimista, y espera que el conjunto de las provincias consigan llegar a la nueva normalidad a finales del mes de junio, el día 25 en el mejor de los casos. Pero será difícil, porque no toda España evolucionará al mismo ritmo. Desde Moncloa avisan de forma reiterada: todo dependerá de cómo vaya evolucionando la situación y siempre bajo criterios objetivos y científicos.

Así, cualquier territorio podrá estancarse en alguna fase e, incluso, retroceder y bajar de 'nivel'. Se ha optado por este camino de fase por la capacidad de adaptación a la realidad epidemiológica de cada provincia.

Desde el 4 de mayo pueden abrir los restaurantes, pero no para comer allí: ¿se puede ir a recoger la comida o te la llevan, si está en la otra punta del municipio?

Sí. Dentro de la provincia, se permite la movilidad desde la fase 1, siempre respetando las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social. No se podrá consumir la comida en el restaurante.

"El uso de las mascarillas fuera del hogar es conveniente y altamente recomendable cuando no pueda garantizarse el distanciamiento social. Igualmente, se deberá facilitar la disponibilidad y el acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos frecuente. Todos los locales y demás establecimientos, así como su equipamiento, de las actividades permitidas deberán ser periódicamente desinfectados e higienizados".

¿Cuándo puedo ir a una tienda o a una librería?

A partir de la fase 1, el presidente del Gobierno ha informado de la apertura del comercio, incluyendo tiendas y librerías, pero con estrictas medidas de seguridad y estableciendo turnos para mayores de 65 años.

Dicha apertura será, no obstante, generalizada en todos los establecimientos que no estén dentro de un centro comercial. Tendrán un aforo limitado al 30% y se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un cliente.

¿Cuándo puedo visitar otra provincia?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que todas las comunidades autónomas deberán esperar a que la nueva normalidad se haya alcanzado en todos los territorios.

De este modo, hasta que no se haya superado esta fase, no habrá movimiento interprovincial, a excepción de las personas que se tengan que desplazar por motivos laborales o por fallecimiento de un familiar. En otras palabras, mínimo, hasta julio, no podrá haber movilidad entre provincias.