Margallo pide un Gobierno de concentración sin UP y Vox y alerta de la "deriva totalitaria" de Sánchez

"Un Gobierno fuerte de concentración nacional". Esta es la petición que ha hecho el eurodiputado del PP y exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, como uno de los elementos clave para la recuperación de España ante la pandemia del coronavirus. Su propuesta es que dure dos años y esté integrado únicamente por tres partidos, PSOE, PP y Ciudadanos, dejando fuera a Unidas Podemos y Vox.

"O remamos todos juntos o de esta no saldremos", ha afirmado en una entrevista en Ràdio 4 de RNE en la que ha alertado de la "deriva totalitaria" de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno, ha dicho, "está excesivamente radicalizado" porque es el único Gobierno de Europa que tiene comunistas en el poder".

Así, ha señalado que "con un Gobierno tan débil como este, con un voto de Teruel Existe", Pedro Sánchez "no genera confianza". "Sánchez dice una cosa por la mañana y otra por la tarde. Por eso propongo un Gobierno de concentración nacional", ha pedido Margallo, que ha puesto en valor la lealtad del Partido Popular con el Gobierno durante toda la gestión de la pandemia.

"Me preocupa el deterioro de la democracia liberal"

El exministro ha señalado que "me preocupa enormemente el deterioro de la democracia liberal en España" y que "no es tolerable que el Congreso esté cerrado y se vigile las críticas al Gobierno". El Gobierno está entrando en una deriva totalitaria peligrosa", denuncia.

"Con el ébola no hubo un solo fallecimiento interno y tuvimos 22 manifestaciones callejeras. El PP ha apoyado los decretos de alarma y lo que tengo que decir es que me preocupa enormemente el deterioro de la democracia liberal en España", ha explicado García-Margallo, que ha considerado que "no es tolerable que el Congreso esté cerrado y se vigile las críticas al Gobierno". "El Gobierno está entrando en una deriva totalitaria peligrosa", ha denunciado.

Sobre las ayudas de Europa a España, el eurodiputado defiende la idea de la emisión de eurobonos. "Si hay préstamos, aumentará la deuda. Y en la recuperación hay que solucionar esto", ha asegurado para criticar que Sánchez ha ido a Europa con "improvisaciones", una "deuda perpetua" y "márketing permanente". "Este Gobierno genera mucha desconfianza", ha dicho Margallo. "No puedes darle las llaves del coche a un señor que no te dice dónde va y no te da la garantía de que te las va a devolver", ha añadido.

De cara a futuros pactos, el exministro ha propuesto una reforma profunda a diferentes niveles que incluya la de la Constitución -sobre pensiones o el derecho a la salud, por ejemplo- y también ha apostado por "federalizar" más la actual estructura del Estado.