González defiende otros Pactos de la Moncloa: "Hay que ponerse de acuerdo, ceder y no menospreciar"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, apuesta por unos nuevos pactos, similares a los de La Moncloa de 1977, para hacer frente a la crisis de la pandemia del coronavirus. Para ello, cree necesario que todos los líderes políticos, desde Pedro Sánchez a los jefes de la oposición, hagan "un esfuerzo de diálogo y de pactos" para "superar y salir" de esta situación.

En una entrevista en Onde Cero, González ha considerado que España necesita que todos los líderes políticos, sin excepción, "se pongan de acuerdo cediendo" y que su actitud sea la de un "diálogo permanente" en el que se cuente "con todo el mundo" y "sin menospreciar a nadie". Por ello, para salir de esta crisis, cree que "tendremos que ser muy eficientes y muy flexibles" porque "algunas cosas habrá que improvisarlas para ir ajustando las respuestas a una realidad que te puede seguir sorprendiendo".

Nadie del Gobierno le ha llamado

El expresidente ha puesto el énfasis en que ese diálogo tiene que ser extensible a los presidentes de todas las comunidades autónomas así como alcaldes, que son los que mejor conocen la situación de sus ciudades, como el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha alabado su gestión y actitud."Me ha sorprendido gratamente cómo está al pie del cañón y esa humildad de contar con otros. Lo felicito por su actitud", ha dicho, para desvelar que nadie en el Gobierno le ha llamado. "Si me pregunta si el Gobierno me ha consultado, la respuesta es no", ha dicho.

Felipe González también ha destacado la necesidad de cooperar con las empresas y ha criticado a aquellos que restan valor o desechan la idea de recuperar el espíritu de los Pactos de la Moncloa originales en estos tiempos. "Algunos están haciendo una revisión crítica de los Pactos de la Moncloa sin aportar nada a cambio, pactos que nos han posibilitado 40 años de convivencia y prosperidad", ha afirmado.

También ha aprovechado para reforzar la idea de que España necesita para hacer frente a la crisis económica y social derivada de esta pandemia un Estado "muy eficiente", "que no se le vean los huesos" y que "sea capaz de responder a una crisis". "El Estado no debe ser un Estado grasiento. No se trata de más o menos Estado, se trata de que haya un Estado ágil, con músculo y sin grasa. Un Estado muy eficiente. Sin grasa, pero que no se le vean los huesos", ha señalado.

Critica el cierre de la actividad parlamentaria

Sin entrar apenas a valorar la gestión de Pedro Sánchez, González ha opinado que "hay que reconocer que la totalidad de los efectos de esta pandemia es imposible conocerlo a priori".

Lo que sí ha considerado un error es el cierre de la vida parlamentaria, que se abrirá la semana que viene con una sesión de control al Gobierno. "No hay ninguna justificación para que el Parlamento esté inactivo. No de forma presencial, pero desde luego que la vida parlamentaria hay que recuperarla con normalidad", ha afirmado. Y ha ido a más, señalando claramente a PP y Vox: "Se puede hacer desde casa, sin hacer exhibiciones de pecho de lata diciendo que yo voy con todos. ¿No le estamos pidiendo a los estudiantes que estudien desde casa? ¿Que se fomente en el teletrabajo?", ha preguntado.