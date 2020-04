Un informe desmonta la campaña independentista durante la pandemia: "Usa una narrativa insidiosa"

"Una narrativa insidiosa de tono conspirativo. Puede envenenar la convivencia cívica, tratando, al mismo tiempo, de difundirla internacionalmente". Un informe publicado por el Instituto de Seguridad y Cultura advierte de que el separatismo catalán está utilizando la crisis del coronavirus para reforzar su estrategia de desinformación contra la democracia española.

En el texto íntegro del estudio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el investigador Nicolás de Pedro relata el modo en que el independentismo trata de fijar en el imaginario nacionalista este tipo de ideas, atribuyendo la culpa de todo a las decisiones de las autoridades españolas.

En él se recoge, por ejemplo. el envío de cartas por parte de "una institución paraestatal como la Asamblea Nacional Catalana (ANC)" a los cónsules destinados en Barcelona. En ellas, la ANC culpa "a los madrileños de la propagación del coronavirus". La ANC acusa también a los cuerpos de seguridad como la Guardia Civil de "retener y requisar" material sanitario con destino a Igualada, uno de los principales focos de la pandemia en Cataluña".

Toda suerte de bulos son difundidos y compartidos desde cuentas afines a los partidos y las asociaciones del independentismo. Todas ellas generan, explica el estudio, una actitud que "puede envenenar la convivencia cívica".

El autor del informe ostenta el título de Senior Fellow de The Institute for Statecraft de Londres. Sobrada reputación con la que advierte de los peligros de las informaciones falsas: "Representa un desafío estratégico". En el informe se explica cómo "desinformar es difundir deliberadamente información falsa, manipulada o sesgada con propósitos hostiles". Y añade que no es casual, por consiguiente, que sea en momentos como el actual "cuando se multiplican la difusión de bulos, las campañas de desinformación o las grandes operaciones de influencia y propaganda".

Y eso es precisamente lo que advierte en los mensajes propagados desde estos sectores independentistas.

"Parece un chiste"

Los ataques de desinformación apuntan también a las Fuerzas Armadas. Como por ejemplo el siguiente, emitido desde la cuenta de la asociación Ómnium Cultural: "Parece un chiste pero no lo es: el Estado español ha decidido que la mejor manera de combatir el virus es con el Ejército".

Este informe ha sido publicado por el Instituto de Seguridad y Cultura, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la prevención del extremismo violento y la investigación sobre Seguridad y Defensa. Entre sus actividades, el programa "Democracia, Radicalismo y Sociedad Civil" tiene como objetivo promover el debate sobre cómo la sociedad civil puede tener un papel activo en dichos objetivos. Para remachar el análisis comunicativo de los líderes independentistas a lo largo de esta crisis

En el análisis se da cuenta de un tuit del presidente catalán, Joaquim Torra, en el que asegura que los expertos que les aconsejan dicen que la mejor manera de combatir el virus es el confinamiento, pero el Gobierno español dice que no.

Torra en la BBC

El informe también de los mensajes emitidos por Laura Borrás, la portavoz de JxCat en el Congreso, quien incluye en su Twitter una foto del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional y de su homólogo en la Benemérita. Junto a la imagen, el siguiente mensaje: "Los tipos de uniformes que necesitamos son blancos, no verdes ni de camuflaje. Ya sabemos la receta mágica para todo: unidad de España, anticuerpos muy españoles y Ejército o policía".

De Pedro cita igualmente la entrevista que Quim Torra realizó en la BBC el pasado 19 de marzo. En ella pretendía apelar a la mediación exterior y "pasar así de un conflicto interno entre catalanes a una cuestión entre Cataluña y España concebidas como dos entidades ajenas y en pie de igualdad soberana". Sobre ella, el estudio asegura lo siguiente:

"Se busca pasar así de un conflicto interno entre catalanes a una cuestión entre Cataluña y España concebidas como dos entidades ajenas y que precisan de mediación internacional por unos supuestos déficits democráticos del Estado español. Obviamente, en plena pandemia, el impacto práctico que cabe esperar de esta entrevista o de las cartas enviadas por Torra a los miembros del Consejo Europeo es, sencillamente, ninguno".