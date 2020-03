Drama entre los sanitarios: 9.444 están contagiados de coronavirus, un 75% más que hace 3 días

El número de sanitarios contagiados de coronavirus se ha disparado un 75% desde el pasado martes y son ya 9.444, lo que supone el 14,7% del total de infectados que hay en nuestro país, una "cifra alta" si se compara con el resto de los países afectados.



Así lo ha expuesto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la rueda de prensa telemática celebrada este viernes tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. "Es una de las preocupaciones que tenemos y en ello estamos trabajando", ha dicho.



Pese a que esta cifra, que es un 75% superior a la del pasado martes, la última disponible y que ascendía a 5.400, es "alta" si se compara con otros países, Simón ha querido puntualizar que el porcentaje respecto al total de la población afectada podría ser menor, puesto que actualmente solo se notifican los casos "básicamente" graves.





"No tenemos claro cuál es el número de casos en la población y esta cifra porcentualmente podría bajar respecto al total", ha indicado el epidemiólogo, quien, no obstante, ha subrayado que "ahora mismo es una de las preocupaciones que tenemos y estamos trabajando en ello".



El Ministerio de Sanidad ha confirmado este viernes un total 64.059 casos positivos de coronavirus, tras 7.871 nuevos infectados en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 14%, y 4.858 fallecidos, un 18,8% más, tras sumar 769 muertos.



No obstante, son ya 9.357 las personas que se han recuperado, lo que supone un aumento del 33,3%, después de sumar 2.342 nuevas altas, y una cifra que empieza a acercarse al doble de fallecidos por la COVID-19.