“Soy español, de qué quieres que te infecte”: el ranking de los tuits 'indepes' más miserables

Podría parecer que una pandemia mundial es una buena razón para dejar de lado el discurso nacionalista por un instante e intentar remar todos en una misma dirección, aunque sea de forma excepcional. Pero si pensaban que el procesismo iba a desprovechar esta posibilidad de hacer el ridículo, es que no conocen al procesismo. Varios de los iconos del independentismo catalán más rancio han instrumentalizado la catástrofe sanitaria global para vender su discurso del odio. Del "Espanya ens roba" han pasado al "Espanya ens mata".

En los últimos días, algunas de las figuras más relevantes del soberanismo han matado el aburrimiento de su confinamiento esforzándose en culpar a España de la tragedia. Desde acusaciones falsas de guardia civiles robando mascarillas, hasta 155 y golpes de estado encubiertos. Desde tuits acusando a los españoles de estar contagiando a los catalanes, hasta al presidente Torra mintiendo en directo para todo el mundo en la BBC sobre la situación real del confinamiento en España.

Especialmente activos en este aspecto han estado los mismos políticos que tomaron medidas contra el virus más tarde de lo que lo hizo Madrid porque “el brote en Cataluña es especial, diferente al del resto de España”, tal y como defendió la consellera de Salut Alba Vergés mientras en Igualada se estaba desatando uno de los focos más virulentos de cuantos se han dado en España. Cataluña es una de las comunidades autónomas más afectadas, pero el mensaje procesista es que la culpa es de Madrid, que no les deja confinarse. Existen intervenciones rayanas al delito y ya se están elaborando por redes algunas recopilaciones con las más lamentables. Este es el top ten de EL ESPAÑOL.

10. Carod-Rovira: “No hablan del virus sino de Cataluña”

Josep Lluis Carod-Rovira, el hombre fuerte de Esquerra en la época del Tripartit, sigue haciendo activismo inane desde la retaguardia. Cuando en España se ha superado ya el millar de muertos por coronavirus y Cataluña cuenta con varias zonas enclaustradas con vigilancia policial, la ocurrencia de Carod-Rovira es criticar a la prensa española por la utilización de un cartel de ánimo en el que pone “Este virus lo paramos todos unidos” y que fue portada de la mayor parte de las principales cabeceras en papel esta semana. El hecho de que las palabras “Este virus” estén en amarillo, le da que pensar que no están hablando del coronavirus sino de Cataluña.

"Poniendo de manera subliminal el color amarillo y el mensaje político "unidad" como respuesta, queda bien claro que la prensa española no habla del coronavirus sino de Cataluña".

Tuit de Carod-Rovira

9. Joan Coma: “Tosamos a los españoles”

Joan Coma i Roura es concejal en Vic, una de las plazas fuertes del independentismo y un municipio que ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones por polémicas nacionalistas. El regidor Coma no quiere ver ni en pintura a los soldados del ejército español, aunque estén realizando una imprescindible labor logística, de contención y control por todo el territorio. Y si los ve, aboga por infectarlos. La propuesta de Coma es la de abrazar a los soldados y toserles en la cara, para contagiarles de coronavirus.

"Si vemos al ejército español abracémoslos fuerte, tosiéndoles a la cara. Igual así se van y no vuelven más"

Tuit de Joan Coma

8. Mireia Boya: “Esconded las mascarillas”.

Mireia Boya, la ínclita cupera que abandonó la formación por un presunto caso de acoso dentro del partido, no ha faltado a su cita con la bilis. Mireia, que ha revelado recientemente que sufre una grave enfermedad como la esclerosis múltiple, no parece ser muy solidaria con los enfermos de coronavirus cuando no son catalanes. En un tuit recomendaba a los empresarios con material de protección sanitario que lo escondiesen a la guardia civil.

"Si yo fuese un empresario con material de protección sanitario ya os digo que lo escondería a la Guardia Civil y lo haría llegar a los hospitales directamente"

Tuit de Mireia Boya

7. Lluis Llach: “Continuan el golpe de estado”

El cantante y político independentista Lluis Llach, autor de L’Estaca y nacido y criado en el seno de una familia franquista, entiende que la presencia del ejército en las calles no obedece a la situación de emergencia, sino a una especie de operación encubierta del estado español para desplegarse en Cataluña, siguiendo así (según relata en sus redes sociales) “el golpe de estado que empezó en el senado, siguió con el 155, después fue judicial y ahora sanitario”.

"Yo diría que en realidad están continuando el golpe de estado que comenzó en el senado, continuó con el 155, después fue judicial y ahora sanitario... y ya tenemos al ejército en la calle"

Tuit de Lluis Llach

6. Gallifantes. “¿De qué quieres que te infecte?”

La tuitera conocida como Gallifantes y de nombre Cristina se ha convertido, sin hacer mucho más que reclamar atención en Twitter, en una de las grandes líderes de opinión del independentismo más carroñero. Gallifantes se lleva su intervención a su terreno, el de las redes sociales, y elige un conocido eslogan que ensalza el deporte español (popularizado por redes durante la época de triunfos de la selección española de fútbol) para atribuir a los españoles la propiedad de contagiar.

"Soy español. De qué quieres que te infecte?"

Tuit de Gallifantes

5. Joan Canadell: “La España vaciada”.

Joan Canadell es el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Ingeniero, independentista y miembro de la ANC, ha estado al frente de otros chiringuitos nacionalistas como el Centre Català de Negocis. “Negocis” los que está haciendo él con el independentismo, que además lleva ya tres libros publicados sobre la viabilidad de una Cataluña independiente. A Canadell no se le ocurre otra que subir un tuit con el número de muertos por coronavirus en España y acompañarlo de la frase:

“La España vaciada”.

Tuit de Joan Canadell

4. Toni Alba: “Fills de puta, pagareu”.

El histriónico bufón independentista Toni Albà, que ha basado la mayor parte de su carrera en imitar al rey emérito Juan Carlos de Borbón y en ir trincando contratos de los medios públicos catalanes, es un habitual del insulto, las salidas de tono y las faltas de respeto a todo lo que se oponga al independentismo. Esta semana descargó su bilis contra los compañeros de El Periódico de Cataluña, que publicaron en su cuenta de Twitter una fotodenuncia del metro de Barcelona abarrotado por la mañana. Albà arremetió contra el rotativo acusándolos de estar mintiendo. Los llamó hijos de puta sin ningún tipo de justificación, les dijo que la habían cagado y les amenazó: “Lo pagaréis”. La foto, no obstante, era real.

"Hola hijos de puta del Periodic-ucho. Seréis denunciados por desinformar con una foto que no es actual y salen personas que se encuentran confinadas. ¡La habéis cagado y lo pagaréis!"

Tuit de Toni Albà

3. Carles Puigdemont: “Antes infectada que rota”

El presidente huido Carles Puigdemont lleva ya bastante tiempo confinado en una mansión de Waterloo, Bélgica. Allí permanece a salvo del coronavirus y de la justicia española, que le reclama por prófugo. Desde allí sigue haciendo campaña. “Son los de virus para todos” o “Antes infectada que rota” son las proclamas que ha ido lanzando en sus redes sociales después de que otra política fugada, Clara Ponsatí, se convirtiese en tendencia nacional por un tuit lamentable sobre la enfermedad y Madrid. Puigdemont no solamente retuiteó; también se sumó a la campaña de ataques contra España en general y Madrid en particular, sin tener en cuenta lo mal parada que está saliendo Cataluña con la cuestión del coronavirus. Desde lejos se ven las cosas de otra forma.

"Son los del "virus para todos", su concepción del federalismo. ¡Antes infectada que rota! El presidente Quim Torra y la presidenta [de Baleares] Francina Armengol priorizan la salud y son exigentes y hacen bien en decir lo que se tiene que hacer. De otros, no se sabe... o sí".

Tuit de Carles Puigdemont

2. Clara Ponsatí “De Madrid al cielo”

En una nueva demostración de que el soberanismo es abiertamente xenófobo, la ex consellera de Ensenyament de la Generalitat Clara Ponsatí, que también está pasando la cuarentena lejos de Cataluña porque se fugó a Escocia, batió todas las marcas de tuits miserables durante una pandemia que se ha llevado por delante la vida de más de medio millar de madrileños. Esta política, que ha sido la responsable de la educación en Cataluña durante el mandato de Puigdemont, empleó la frase “De Madrid al cielo” en un tuit para burlarse de la cantidad de muertes que allí se están registrando. Las redes sociales fueron un clamor contra Ponsatí, que se vio después obligada a borrar el tuit y escribir un hilo intentando justificar lo injustificable.

"De Madrid al cielo"

Tuit de Clara Ponsatí

1. Quim Torra. “España no nos deja confinarnos”.

Parecía que lo de Clara Ponsatí era insuperable, pero consideramos en EL ESPAÑOL que el primer puesto de este ranking de la miseria debe ocuparlo, por méritos propios, el presidente Quim Torra. El dirigente catalán, que está infectado por coronavirus y por eso está confinado en la Casa dels Canonges (la residencia oficial del presidente de la Generalitat), fue entrevistado durante el aislamiento por la BBC. Allí aprovechó para mentir y decir que los catalanes quieren confinamiento, pero que España no les deja. Colocamos a Torra el primero de este ranking por su posición, por su irresponsabilidad, por mentir y por tratar de intoxicar y manipular lo que está sucediendo en Cataluña, vendiendo en el extranjero una visión absolutamente distorsionada de la situación real y mintiendo sobre la situación de aislamiento en España. No explicó Torra que la Generalitat tardó en reaccionar más que Madrid y que los mensajes que han estado emitiendo desde el Govern, considerando que el brote del virus en Cataluña es distinto al del resto de la península, son una irresponsabilidad que no puede taparse inventando una situación ficticia en una entrevista con la BBC. Lo grave, además, es que este tuit no se subió desde su cuenta personal, sino desde la del gobierno catalán. El anhelo de Torra no es conseguir erradicar el virus, sino culpar a España de todos los males.

"Los expertos y científicos que nos aconsejan dicen que la mejor manera de frenar el coronavirus es el confinamiento domiciliario, pero el gobierno español dice que no hace falta".