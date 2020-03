El vídeo glorioso de Spiriman: "Jóvenes, iros al carajo por venir a haceros fotos a Urgencias”

Jesús Candel, el médico granadino apodado 'Spiriman', ha publicado un vídeo en sus redes sociales apelando a la responsabilidad y solidaridad de los jóvenes de toda España para que hagan un uso adecuado de los servicios sanitarios del país.

Candel, tras atender a una señora afectada de coronavirus, "muy malita" y "ahogándose viva", ha relatado que también hay gente joven que se persona en las Urgencias de los hospitales reclamando que se les haga la prueba para saber si está infectado, cuando ni siquiera presenta síntomas.

"A la gente joven no sé cómo dirigirme. Os pedimos que dejéis de ver polladas en los móviles (...) Para que la gente joven, que está alelá, se entere de una puta vez de lo que tiene que hacer. Porque hay que pensar en todos. No hay que salir a la calle, no hay que estar descojonándose en el hospital (...) Hay gente joven que ha ido a los centros de salud porque tienen síntomas, y entonces solicitan que les hagan la prueba del coronavirus. Para ellos lo importante son ellos: quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales, enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus. Si les dicen en sus centros de salud que se queden en sus casas, no os decimos esto para joderos vivos, queremos atender a una mujer, como la que acabo de atender, que ha venido ahogándose viva, que lleva una semana con fiebre, que está muy malita y que la hemos ingresado".

Spiriman carga contra los jóvenes que piden hacerse la prueba del coronavirus E.E.

El médico granadino, azote de numerosos dirigentes políticos en sus redes sociales -faceta que le ha traído más de un problema judicial- tiene, sólo en Facebook, 650.000 seguidores.

'Spiriman', en un tono de frustración y hartazgo, ha añadido que "la gente joven a la que se le ha dicho que no [en sus centros de salud], que no vengan a Urgencias…". A renglón seguido ha añadido: "Vienen solicitando la prueba del coronavirus. Iros al carajo cabrones, iros al carajo. Os están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestra casa. Y los que estáis muy jodidos, no tardéis en venir a Urgencias, para eso estamos aquí. No penséis en vosotros, sino en los demás. Este es un puto virus que lo que necesita, para que lo destruyamos, es solidaridad. Ojalá inventaran supositorios así de grandes [y hace el gesto con las manos] para que os enteraseis de una puta vez la gente joven".

Candel, casado y con hijos, trabaja en las Urgencias de un hospital granadino. Hace años que inició una cruzada contra la fusión hospitalaria en Granada. En octubre de 2016 logró sacar a la calle a más de 40.000 granadinos. Luego llegarían otras manifestaciones. Algunas con más de 150.000 personas.

En julio de 2019, el Juzgado de lo Penal 6 de Granada condenó al médico Jesús Candel al pago de una multa de 6.480 euros y a indemnizar a la expresidenta andaluza Susana Díaz por un delito de injurias.