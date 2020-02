Yolanda Díaz considera "incomprensible" la cancelación del Mobile de Barcelona

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no entiende la cancelación del Mobile World Congress (MWC) por una "causa de fuerza mayor", como alegaron este jueves los organizadores, refiriéndose al coronavirus.

Díaz, en línea con lo expresado por otros miembros del Gobierno, lo considera "incomprensible sin lugar a dudas" al no haber en España una alerta sanitaria y dado el "impacto económico y social elevado" del evento, ha destacado.

Díaz, entrevistada en 'Las mañanas de RNE', ha evitado sin embargo dirigirse a las empresas que en un goteo incesante fueron 'bajándose' del congreso a medida que crecían los casos de contagio, especialmente en China.

Sí lo hizo este jueves su compañera de Industria, Reyes Maroto, que llamó a estas marcas a hacer público por qué no acudirían al World Congress y sí a otras citas del mismo sector en otros puntos del planeta.

"Atiende a otra realidad"

El ejecutivo que dirige Pedro Sánchez emitió un comunicado para poner de manifiesto, con otras palabras, esta "incomprensión" que ha verbalizado Díaz. En particular, subrayando que "con la información disponible hoy y de acuerdo con los expertos, no hay razones de salud pública para no celebrar eventos de este tipo" en nuestro país.

"Es evidente que -la cancelación- atiende a otra realidad que nada tiene que ver con el origen o la causa central de salud pública", ha sostenido Díaz. "Está habiendo otras ferias -ha añadido-, quizás más pequeñas que el Mobile, pero que se están manteniendo, y en nuestro país no hay ningún riesgo, está todo controlado y protocolizado".

Para la ministra, la alarma generada por el coronavirus ha puesto en evidencia "una dinámica que no es positiva". A su juicio, la tarea ahora es transmitir "tranquilidad" a la población y decirle que no hay preocupación por el virus, pero también al ámbito económico.