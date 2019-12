Vuelve el timo de la llamada perdida: así te pueden vaciar la cuenta desde el teléfono

Se trata de una estafa recurrente. Un usuario al azar recibe una llamada perdida con un prefijo desconocido: Marruecos, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria... Curioso por la procedencia, decide llamar de vuelta. No lo sabe, pero está contactando con una central que cobra por la comunicación. Así, se vacía los bolsillos sin saberlo y llena los de los delincuentes.

¿Quién no conoce los teléfonos de tarificación adicional que operan desde España? Números que empiezan por 905, 906 u 806 -entre otros- que cobran un alto precio a cambio de un servicio. La mayoría de ellos son teléfonos de información; bajo esta numeración ya no se recogen los de atención al cliente tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2017.

La estafa de la llamada perdida se basa en una técnica similar. Los delincuentes utilizan números de tarificación adicional desde los que telefonean al azar a miles de usuarios. Cuelgan inmediatamente y dejan la llamada interrumpida. Con que algunos de ellos respondan a la llamada, sus ganancias están aseguradas.

Según fuentes de Seguridad consultadas por EL ESPAÑOL, se ha detectado nuevos movimientos encuadrados en esta estafa en fechas recientes.

Tal es su alcance que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han advertido en numerosas ocasiones de los peligros que conlleva. "Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser. No la devuelvas si no sabes quién es, podría ser el timo de la llamada perdida", afirma la Policía.

Tienes una llamada perdida desde un número extranjero y no sabes quién puede ser... No la devuelvas si no sabes quien es, podría ser el #TimoLlamadaPerdida pic.twitter.com/ZthEg5cLKS — Policía Nacional (@policia) January 25, 2018

"¿Conoces el timo de la llamada perdida? No devuelvas llamadas de estos prefijos", alerta la Guardia Civil.

¿Conoces el timo de la llamada perdida?

No devuelvas perdidas de estos prefijos



355Albania

225Costa de Marfil

233Ghana

234Nigeria pic.twitter.com/TjVcAivkLb — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 28, 2017

Cómo reclamar

En términos similares se expresa la organización FACUA-Consumidores en Acción. Hablan de "un fraude telefónico que inflará la factura de los usuarios si responden a llamadas perdidas realizadas desde números que comienzan por 225, 233, 234, 355 o 387". Prefijos de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Albania y Bosnia, respectivamente, que corresponden a líneas de tarificación adicional.

La asociación sugiere a los usuarios estafados que presenten una reclamación a la compañía telefónica para advertir del fraude y solicitar un desglose del gasto de esas llamadas: "Si reclamas y no pagas, no te pueden cortar la línea".