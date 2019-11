Aznar llama a ejercer el voto útil: "Vamos a tener lo que decidamos, cuidado"

Apenas faltaban un par de horas para que arrancara el único debate electoral de esta campaña cuando, finalmente, el expresidente del Gobierno José María Aznar hizo su aparición. Ante un auditorio joven, plenamente universitario, el también exlíder del PP desplegó sus opiniones sin titubeos. Pero no lo hizo, eso sí, de la mano de su partido, que ha decidido no contar con él durante estos días al no considerar que "moviliza al electorado deseado", como adelantó este periódico.

En la sesión inaugural de un curso de liderazgo organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno, un organismo fundado por él mismo, Aznar no ha dudado en advertir que "el 10-N vamos a decidir que la situación política sea gobernable o ingobernable". "El voto es individual. Vamos a tener lo que decidamos, cuidado", ha comentado.

En el contexto actual, "los partidos centristas están colapsando y ese colapso produce la radicalización", ha señalado el expresidente. Por eso, a sus ojos, es tan relevante esta cita electoral. Especialmente, tras la crisis catalana.

"El haber hecho el esfuerzo históricamente de mantener el pacto constitucional es un hecho muy positivo", ha valorado el también presidente de FAES. Sin embargo, ese consenso ya está "roto y no se puede arreglar con apaciguamiento".

Así, para Aznar, no cabe la negociación. "¿En qué tenemos que dialogar? ¿En una independencia a plazos, a trocitos? ¿Un poco pero no mucho?", se ha preguntado.

"Lo que a mí me parece que no puede ser es que un ciudadano sale a la calle en Vic, Hernani, Tarragona o San Sebastián, ese ciudadano constitucional, pacífico, tiene que saber que el Estado está ahí".

El expresidente del Ejecutivo ha indicado que "ejercer el liderazgo es no preguntar". "Convocar el referéndum del Brexit fue un error y el de Escocia, una temeridad. En Cataluña hay una mayoría que no es nacionalista y puede sentirse desamparada. Y el Estado tiene una obligación con ellos".

"Lo hemos vivido ya en el País Vasco en los años 90 y el comienzo de este siglo: allí movilizamos a toda la sociedad. Todo eso fue una política consciente. En Cataluña hace falta una política nacional bien diseñada que ampare a todos esos y eje bien claro que es imposible la ruptura de la Constitución y eso requiere liderazgo que ahora no hay”.