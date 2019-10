El PP aceptaría más autogobierno para Cataluña pero no para adoctrinar

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha indicado que "se puede negociar" la opción de que la Generalitat de Cataluña tenga más autogobierno "siempre que se mejore la vida" de los catalanes, aunque ha advertido de que en estos momentos hay que "evitar" que los gobiernos "desleales utilicen sus competencias para adoctrinar o para intentar ir contra el Estado".

"En cualquier caso se puede negociar siempre que mejore la vida de los catalanes, que es lo importante. Además nunca he creído en las cosas a granel, que tengan más o menos autogobierno no es la pregunta, la pregunta es si mejoramos los servicios públicos. Y una competencia no es buena ni mala de por sí, sino que depende de cómo se utilice", ha explicado García Egea en una entrevista en Cadena Ser.

Además, el 'popular' ha señalado que si los independentistas quieren hacer su trabajo, deberían "plantearlo con todas las de la ley hasta conseguirlo" puesto que, ha resaltado, tienen sus mecanismos para conseguir sus objetivos y la Constitución "deja abierto" que si no están de acuerdo pueden llevar su propuesta a las Cortes Generales, "consultar con toda España y conseguir una victoria acorde con sus intereses dentro de la ley".

Sin embargo, ha asegurado que lo que no se puede consentir es "crear un precedente" de que si no le gustan las leyes a los grupos independentistas, cualquier propuesta que no vaya a conseguir el respaldo del Congreso y del Senado "se haga atajando" porque en democracia "no caben atajos".

Preguntado por qué reformas aplicaría el Partido Popular en Cataluña, el secretario general de la formación ha apuntado que lo principal es preguntarse "qué queremos hacer o conseguir todos juntos en España" y "cumplir la ley", por lo que aquellos que la han incumplido tiene que "pagar como cualquier otro ciudadanos".

En ha insistido en que con la aplicación de la ley de Seguridad Nacional se puede conseguir que el presidente del Govern, Quim Torra, "no esté en la cadena de mando" del dispositivo de los Mossos d'Escuadra que están siendo "leales" a la Constitución durante los disturbios en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del 'procés'.

"Porque vaya imagen es la de ver a Torra cortando una carretera y los mossos viendo a su jefe político cortar una carretera de forma ilegal y no poder hacer nada. Por eso creo que en este caso necesitamos que los mossos y los policías estén perfectamente coordinados ya que Torra sólo se dedica a cortar carreteras y no va a condenar la violencia", ha destacado el 'popular' para después defender que la actitud de Torra "debería tenerse en cuenta" para aplicar de una vez la ley de Seguridad Nacional.

Además, ha sumado a las razones para aplicarla, el coste que está sufriendo Cataluña que va más allá del coste económico de la quema de contenedores y reparación de mobiliario urbano. .

Por eso, ha insistido en que hay que devolver la estabilidad en Cataluña y seguir mejorando los servicios públicos de los catalanes. "El apego a la causa independentistas sólo ha venido cuando las cosas van mal, cuando van bien la gente se da cuenta de la relación que hay con España que está para ayudar a Cataluña, por eso en este momento, la posible mejora de la vida de los catalanes sólo pasa por mejorar sus condiciones de vida", ha concluido.