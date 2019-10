Un diputado andaluz de Cs renuncia a las dietas tras cobrar por Blablacar en sus viajes en coche

El parlamentario andaluz de Cs por Almería Andrés Semper ha pedido disculpas públicamente y ha anunciado que renunciará a las dietas de este mes tras reconocer la polémica generada en redes sociales por su oferta de viajes compartidos a través de la plataforma 'Blablacar'.



En plataformas como Twitter diferentes usuarios habían criticado que hubiese publicado anuncios ofreciendo viajes a Almería por 24,50 euros.



Semper ha publicado un comunicado en Twitter en el que indica que entre los días 16 y 23 de este mes ha realizado cuatro viajes a través de la plataforma 'Blablacar'.



"He comunicado lo ocurrido a la dirección de mi grupo parlamentario, así como mi decisión de presentar mañana, 24 de octubre del 2019, a los servicios de la Cámara mi solicitud de devolución de las dietas correspondientes al presente mes", ha dicho.



De esta forma, el diputado reconoce "públicamente" su "error" y pide disculpas a "quienes haya podido ofender". "Me arrepiento profundamente de este comportamiento impropio de mi condición de diputado", ha concluido.