Un grupo de estibadores independentistas increpan a Cayetana en Barcelona: "Muerta tenías que estar"

"Muerta tenías que estar". "Hija de puta". Entre gritos de "independencia" estibadores catalanes han agredido verbalmente a Cayetana Álvarez de Toledo en la Plaza San Jaime de Barcelona. Ella, con las manos en los bolsillos, se acercaba a ellos y los miraba mientras afirmaba: "Sí, sí, esto es democracia".

La candidata del PPC por Barcelona el 10-N ha compartido las imágenes de lo ocurrido a través de Twitter asegurando que "esta es una huelga golpista e inútil" y que "la democracia no hace huelga ni la hará".

En un segundo tuit ha pedido a los "españoles de Cataluña" y "catalanes de España" que no desesperen: "No estáis solos. Seguiremos firmes y en pie, defendiendo vuestra libertad en todos los rincones de Cataluña y en todas las circunstancias. La democracia no hace huelga".

Álvarez de Toledo es increpada en Barcelona

También ha sido increpada por estudiantes. "Así marchaban, con 20 años, la bandera comunista y un odio visceral. Les dije: A la universidad, a la biblioteca, a estudiar", ha publicado también en Twitter.

Les dije: A la universidad, a la biblioteca, a estudiar. pic.twitter.com/V8oN3uM1eq — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 18, 2019

La huelga general convocada este viernes en Cataluña registra un seguimiento inferior al 50 % en la mayoría de sectores -como la función pública (30,39 %), la enseñanza pública (43 %) o la sanidad pública (26,3 %)-, con la excepción de la universidad y el comercio, donde se han registrado seguimientos del 90 % y de entre el 60 y el 80 %, respectivamente.