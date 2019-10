Calvo insiste en que "el presidente lo dejó claro": ni indulto ni amnistía

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha insistido en que no va a haber indultos tal y como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó claro este lunes en su intervención al hablar de "cumplimiento de la sentencia íntegro".

"La institución jurídica del indulto no ha desaparecido en nuestro sistema" pero Sánchez explicó que "va a haber un respeto estricto a lo que supone esta condena", ha recordado en una entrevista en Rac1.

Además, ha querido destacar que, respecto a otros indultados en España, "hemos visto a los líderes condenados asegurando que hay que volver a declarar la independencia e insistiendo en unos hechos que han sido constitutivos de delitos".

Calvo ha sido aún más rotunda contra la amnistía de la que hablan muchos líderes catalanes independentistas: "La amnistía está prohibida en nuestra Constitución y en todas las democracias del mundo. La amnistía significa algo así como que un poder, el Ejecutivo, es capaz de levantar y anular el trabajo que ha hecho otro poder, el Judicial", ha zanjado.

La vicepresidenta no ha querido concretar si va a haber una reunión con Quim Torra, como éste ha solicitado, "porque la carta llegó ayer", pero sí ha insistido en que como Gobierno llevan muchos días hablando con la Generalitat, entre otras cosas, para garantizar la seguridad de los que quieran manifestarse y de los que no.

Sí ha sido muy crítica con que Torra enviara una carta al rey Felipe VI, puesto que "el jefe del Estado no tiene ningún papel atribuido para entrar en la política y resulta difícil de entender que quien todos los días declara la república y quien ha incumplido todas las leyes recurra nada más o nada menos que al Rey ahora".

En cualquier caso, antes de abrir un diálogo, Calvo ha insistido en que Torra tiene que "asumir y acatar la sentencia con las discrepancias que sean y saber que no puede usar los resortes contra una sentencia impecable desde el punto de vista procesal".

Calvo ha querido dejar la puerta abierta a "un futuro, a la política" porque "tiene que haber diálogo y una solución en la que no puede sentirse más de la mitad de Cataluña gobernados desde una opción que ellos no comparten". Pero insistiendo en que "si no se cumple la Ley no puede haber diálogo".

Eso sí, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno en funciones no se plantea, como han pedido otros partidos políticos, la retirada de las competencias en prisiones que tiene Cataluña para evitar que le concedan a los condenados beneficios penitenciarios.

"No se plantea ningún recorte de las autonomías. Se lo están planteando las derechas que han perdido la brújula de lo que representa el marco de competencias. La unidad de España se sostiene sobre esa diversidad".