Robles: "Las Fuerzas Armadas defienden la democracia hasta en el último lugar de España"

Se da que este 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, es además víspera de varios hitos en el calendario español. Desde la inminente sentencia del procés hasta la repetición electoral del 10-N, pasando por la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Titular en funciones de Defensa, Margarita Robles recibe a EL ESPAÑOL en su despacho del Ministerio.

"Aquí lo importante son los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas", repite en varias ocasiones. Pero no esquiva las preguntas políticas -dardos directos a Albert Rivera y, en menor medida, a Pablo Iglesias- o las cuestiones sobre geoestrategia. ¿En qué medida afectan los movimientos entre Turquía y los kurdos a la misión que España tiene en el país de Erdogan? "Todo pasa por la OTAN". También pone de manifiesto su "especial interés en el sur", en referencia a las inestabilidades que azotan el Sahel africano, donde España tiene participa en varias misiones internacionales.

Habla de los próximos retos del Ministerio de Defensa, cartera en la que le "encantaría seguir, obviamente". Programas de modernización de las Fuerzas Armadas, CNI y el objetivo de mejorar las retribuciones a los militares españoles.

Margarita Robles echa mano del ordenamiento jurídico para responder a algunos desafíos, incluido el separatista catalán. Y ahí encuentra el artículo 155 y la Ley de Seguridad Ciudadana: "Nuestro marco normativo permite que utilicemos la respuesta que la propia Constitución nos obliga a dar".

Con el "orgullo" de unas Fuerzas Armadas "que miran hacia el futuro", recuerda que el fin último de éstas pasa por "defender la libertad y la democracia en todos los lugares": "Hasta en el último de España".

Margarita Robles, en su despacho, junto a varias fotografías en visitas a misiones internacionales. Ignacio Cuenllas

12 de Octubre. “Comprometidos por la paz” como eslogan, ¿por qué?

Este año se celebra el 30º aniversario de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz, defendiendo la libertad y la seguridad con riesgo para sus propias vidas. Durante todo este tiempo han muerto 186 militares y la mejor manera de rendirles un homenaje a su memoria y familias es recordarles el 12 de octubre.

Ha publicado 'La Razón' que no se han previsto actos en Cataluña por el 12 de octubre y que se han improvisado algunos para completar la agenda.

Yo no voy a entrar a comentar noticias que salen en medios de comunicación. La Fiesta Nacional se celebra igual en toda España para las Fuerzas Armadas, no hacemos ninguna diferencia. Que a nadie le quepa ninguna duda de que España es un gran país y que las Fuerzas Armadas defienden el ordenamiento constitucional y defienden la libertad y la democracia en todos los lugares, hasta en el último de España.

Ha sido una legislatura atípica y breve. ¿Cómo resumiría su papel al frente del Ministerio?

Ha sido una legislatura muy intensa. En este momento no puedo explicarlo porque no quiero que nadie me acuse de hacer propaganda, que no puedo hacerla estando en campaña electoral. Nunca nadie debe usar las Fuerzas Armadas en clave partidista. No son de ninguna fuerza política, son de todos los españoles.

De cara al futuro. ¿Qué retos ve imprescindibles para abordar en la próxima legislatura?

Tenemos muchos temas pendientes desde el punto de vista de modernización de las Fuerzas Armadas y desde la potenciación de la industria de Defensa. Pero me va a permitir que tenga una prioridad, que es especial y que se recoge en el programa de Gobierno que llevamos: el incremento de retribuciones de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas.

Una prioridad… ¿con usted al frente del Ministerio?

A mí me encantaría seguir en el Ministerio de Defensa, obviamente. Empecé muy pronto, desde los 23 años, como servidora pública. Y seguir sirviendo a la sociedad en el Ministerio de Defensa sería un orgullo, pero como lo es poder servir a mi país en cualquier sitio.

Es esencial que haya más mujeres en las Fuerzas Armadas españolas para que sean agentes de paz y seguridad

Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, pero cuesta dotarlas del presupuesto para cumplir sus necesidades.

Es verdad que hemos vivido unos años de crisis económica en todo el país. Por eso hemos intentado y vamos a seguir intentando esa apuesta seria y comprometida por las Fuerzas Armadas.

¿Se puede llegar al 2% del PIB en inversión de Defensa que pide la OTAN?

Mire, yo creo que si de algo hago gala es en no comprometerme a cumplir aquello que no puedo cumplir. Hoy por hoy, a corto y medio plazo, el 2% del PIB no es posible. Dicho esto, el compromiso de España con la OTAN es un compromiso esencial y fundamental. Lo es desde el punto de vista de nuestra participación en operaciones con muchísimos hombres y mujeres, y eso es algo que no es cuantificable pero que es básico y esencial.

De Turquía al Sahel

Ha citado las operaciones en el exterior. Son tiempos convulsos con líderes que modifican la geopolítica de un día para otro. La retirada de las tropas estadounidenses de Siria, con el consecuente avance de Erdogan sobre los kurdos, ¿afecta al despliegue que España tiene en Turquía con una batería antimisiles?

La misión que en este momento hay en Turquía es en el marco de la OTAN. Cualquier decisión, como no es nacional, la tomaremos en ese marco de la OTAN. España es un socio serio y fiable, pero España siempre va a hacer una apuesta clara e inequívoca por la paz y por desescalar cualquier escenario de conflicto. Mire, si me permite una idea personal, cuando los datos de ACNUR dicen que ahora hay 71 millones de refugiados en el mundo, tenemos que hacer una reflexión muy seria y profunda. No entiendo un mundo que se ponga de perfil ante este drama.

71 millones de refugiados con el Mediterráneo como uno de sus ejes centrales.

Sin ninguna duda. Y el Mediterráneo, con escenarios como Siria y Libia, es un punto caliente.

¿Cabe la posibilidad de instar a la Unión Europea a recuperar la misión naval de la Operación Sophia en el Mediterráneo? [Misión contra el tráfico de seres humanos en el mar].

Nosotros somos unos firmes convencidos de la Operación Sophia, es la única operación ejecutiva en el Mediterráneo que tiene la Unión Europea. Tengo una confianza total en el papel que va a desarrollar el próximo alto representante, el ministro Josep Borrell.

Con el ministro Borrell ahora como alto representante, ¿favorecerá que la Unión Europea y otros agentes como la OTAN miren más hacia el sur -de mayor interés para España-, en vez de fijarse tanto en el este?

En todas las reuniones internacionales a las que voy de Unión Europea y OTAN siempre pongo especial interés en la importancia del sur. Probablemente por razones históricas se ha puesto en el este, pero el sur es fundamental y España quiere seguir teniendo un liderazgo esencial.

También se debate sobre un Ejército común europeo.

Más que de Ejército común europeo hablaría de políticas de seguridad y de defensa comunes. España es un firme partidario de esas políticas comunes. Estamos en 17 de los 34 proyectos PESCO de la Unión Europea y también entendiendo que las políticas comunes no son contra nadie, son complementarias de las políticas que se desarrollan en el marco de la OTAN.

Unión Europea, España y OTAN, las tres banderas en el despacho de Margarita Robles. Ignacio Cuenllas

La sentencia del 'procés'

Me permitirá, ministra, que en estas fechas también le pregunte por la inminente publicación de la sentencia del 'procés'. ¿Cómo ha seguido el juicio?

Tengo que decir, como persona de la carrera judicial, que me siento muy satisfecha y orgullosa del papel que ha hecho la Sala segunda del Tribunal Supremo. Han demostrado que el poder judicial en España es un poder independiente, que no se deja llevar por presiones de fuera y que garantiza los derechos y libertades de todas las personas con independencia de cualquier otra consideración. Las sentencias judiciales se pueden criticar, pero hay que respetarlas y acatarlas. No es aceptable que dirigentes políticos como Torra hagan llamamientos a la desobediencia civil o hagan llamamientos a cualquier género de violencia.

La Constitución y la ley hay que respetarlas y cumplirlas. La posición del Gobierno de España ha sido siempre clara: defenderemos el Estado de Derecho, la Constitución y el ordenamiento jurídico con serenidad y la máxima ponderación y firmeza. No vamos a permitir que haya una vulneración del orden constitucional. La Constitución ha supuesto 40 años de democracia, de derechos y libertades, y no es aceptable que nadie quiera poner en riesgo la democracia en nuestro país.

¿Una Constitución sobre la que, a su juicio, cabe algún tipo de reforma?

Siempre he dicho que las normas jurídicas pueden reformarse siempre que se respeten las normas del juego. Pero en este momento el debate no es la reforma de la Constitución. Hay que poner el foco en que nadie tiene derecho a ponerla en riesgo. Algunos dirigentes catalanes deberían enterarse de que la Constitución permite la convivencia de todos.

Sobre la sentencia del 'procés' se ha hablado mucho sobre el indulto…

Lo he dicho en muchísimas ocasiones. Cuando se está desarrollando un juicio y un tribunal está deliberando, es una falta de respeto al poder judicial plantear cualquier posicionamiento de un indulto. Lo que más me ha molestado de las fuerzas políticas que están permanentemente hablando del indulto -y hablo fundamentalmente de Ciudadanos- es esa falta de respeto hacia el poder judicial con una única finalidad electoral. Y eso no vale. En política no vale todo.

Me ha molestado que fuerzas políticas estén permanentemente hablando del indulto tras la sentencia del juicio del 'procés'

Usted repite candidatura por Ávila. En el comunicado en que lo anunciaba pidió un Gobierno “progresista”, con “una línea de acción dura” y “sin dobles lecturas”.

España necesita un gobierno sólido, que sea creíble, que dé estabilidad. Pero cuando hablamos de un Gobierno progresista y sin dobles lecturas nos referimos en un gobierno progresista de verdad, que piense en los ciudadanos. En España sigue habiendo mucha desigualdad en todos los ámbitos. Por eso, este gobierno ha tratado siempre de pensar en aquellos que lo han pasado peor como consecuencia de la crisis económica.

Sin embargo, para formar un gobierno o para llevar a cabo políticas de Estado hace falta el acuerdo con otras formaciones políticas.

Si hay un sitio en el que son claras las políticas de Estado es en el ámbito de la seguridad y la defensa, en la política exterior, la justicia o el diseño territorial. Desde ese punto de vista, Pedro Sánchez siempre ha tenido muy claras cuáles son las políticas de Estado.

Por eso era incomprensible que, cuando llamaba a Albert Rivera, él se negara a reunirse con el presidente. Este Gobierno estará abierto al diálogo con todas las fuerzas democráticas. Sólo una España cohesionada, poniendo en valor lo que nos une y no en lo que nos separa, será fuerte en Europa.

Una cohesión que, según afirma, tiene las amenazas de los retos separatistas. En ese camino, ¿se puede pensar en una nueva aplicación del 155 o de la de la Ley de Seguridad Ciudadana?

El ordenamiento jurídico tiene muchísimas posibilidades. La posición del Gobierno es muy clara: nosotros estamos defendiendo la Constitución y la democracia. E insisto que nuestro marco normativo permite que, frente a cualquier vulneración del ordenamiento jurídico utilicemos con serenidad y ponderación la respuesta que la propia Constitución nos obliga a dar.

Margarita Robles afronta su segundo 12 de octubre al frente del Ministerio de Defensa. Ignacio Cuenllas

Eso desde el punto de vista jurídico, ¿pero cómo se afronta el reto separatista desde el punto de vista político?

Lo importante es que haya pronto un gobierno sólido, creíble, responsable y que dé estabilidad. Eso es en lo que tenemos que trabajar todos. Yo pediría al Partido Popular, a Ciudadanos y a Unidas Podemos que piensen en los ciudadanos y en trabajar para que haya un Gobierno que dé estabilidad a España.

"Un Gobierno del PSOE"

“Sólido y con estabilidad”, pero las matemáticas son las que son.

Vamos a esperar a que los ciudadanos se pronuncien el 10 de noviembre. Estoy segura de que los ciudadanos sabrán valorar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en estos 16 meses.

Un camino en el que quizá pierden algunos apoyos. Como el de ERC, que dijo que sería imposible que les apoyase tras la sentencia del 'procés'. Un partido que fue clave para la moción de censura contra Mariano Rajoy y que Sánchez fuese presidente.

ERC votó en contra de Mariano Rajoy, no a favor del PSOE. Eso tiene que quedar muy claro. En esto, la gente a veces hace trampas. Cuando llegó el momento de sacar los presupuestos, ERC no apoyó al PSOE. Por eso hubo que convocar elecciones anticipadas.

Si algo ha reiterado el presidente Pedro Sánchez es que quiere un Gobierno que no tenga que apoyarse en los independentistas, porque no nos apoyaremos en quien quiere una vulneración del ordenamiento constitucional.

Si miramos hacia otro lado, hacia Unidas Podemos, parece que hay brechas que parecen insalvables. Al menos eso trasciende a la opinión pública.

A Unidas Podemos se le ofreció formar parte de un Gobierno de coalición y lo rechazó. Además, es difícil de comprender la expresión que Pablo Iglesias dijo en el Congreso con un tono amenazante. Vino a decir algo así como: “Nunca serás presidente del Gobierno si no haces lo que yo te diga”. Creo que eso en democracia no es aceptable.

Yo soy una persona que se ha criado en Cataluña, que ha hecho su carrera profesional en Cataluña… Doy la máxima confianza hacia ciudadanía, no se merecen un dirigente como los que tienen ahora.

Sin embargo, el PSC no apoyó la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Torra.

Porque todo el mundo sabía que esa moción tenía una finalidad electoralista por parte de Ciudadanos. Lo he dicho antes: Albert Rivera se negó a entrar en políticas de Estado y no acudió cuando le llamó el presidente del Gobierno. Es alguien que ha sido capaz de presentar una moción de censura no con la finalidad de derrotar a Torra, que eso no les importaba, sino de dividir a los constitucionalistas. Eso es especialmente grave para España.

Hace poco mencionaba precisamente el “hartazgo” de los españoles por acudir de nuevo a las urnas.

El tener que ir a unas nuevas elecciones es algo que hubiera debido evitarse. Por eso, cuando veo que el señor Rivera estuvo permanentemente bloqueando cualquier posibilidad de reunirse con Sánchez y que ahora quiera culpar del bloqueo al PSOE… Si hay alguien que ha bloqueado la situación ha sido Ciudadanos.

¿Y qué puede decir sobre Unidas Podemos?

Quienes les votaron hubieran merecido otra cosa. Pero cuando se ha ofrecido un gobierno de coalición a Unidas Podemos en julio, con una vicepresidencia y tres ministerios, más todo lo que implica formar parte de subsecretarías y secretarios de Estado, sería bueno que el señor Iglesias explicase por qué no lo aceptó.

Quien no reconozca que los militares son perdonas que trabajan por la democracia y la libertad, tendrá que reflexionar

Antes ha dicho que no hay que mezclar política y Fuerzas Armadas, pero también hay cuestiones con cierto morbo político. El desfile del 12-O no contará con la presencia ni de Iglesias ni de Errejón, como adelantó EL ESPAÑOL. ¿Es un reflejo de ciertas diferencias insalvables del PSOE con estos dos partidos de izquierdas?

El 12-O es el día de la Fiesta Nacional y las Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres que trabajan por la paz, por la democracia, por la libertad y por nuestra seguridad. Quien no es capaz de reconocer que son hombres y mujeres que trabajan por todos esos valores, que en 30 años han dado su vida 186 personas defendiendo la paz en el mundo, tendrá que hacer una reflexión de por qué no quieren asistir.

Hablando de la situación de bloqueo político, el otro día Pablo Casado tendió algún puente hacia los partidos constitucionalistas.

Al PP y al señor Casado lo que le pido es que haga políticas de Estado. Y espero que a partir del 10 de noviembre, en el que tengo la confianza de que inmediatamente podamos formar un Gobierno del PSOE, el PP trabaje en ese sentido.

¿Y qué políticas de Estado serían las que podrían unir a PSOE y PP?

Las políticas de Estado son siempre las mismas: política exterior, política de Seguridad, de Defensa, de Justicia… y hay otros ámbitos en los que es esencial que haya un posicionamiento conjunto, como el gran reto de la lucha contra el cambio climático. Nos estamos jugando muchísimo, nos estamos jugando el planeta.

Antes hemos comentado un poco que los caminos de política y Fuerzas Armadas, a veces, no van tan separados. ¿Qué le parece la lluvia de generales en las listas que hubo en las últimas elecciones?

Las decisiones personales no puedo hacer otra cosa que respetarlas. No tengo nada más que decir.

Del manifiesto franquista a la exhumación

Estas fechas también están marcadas por la exhumación de Franco. ¿Hay algún resquicio jurídico que la impida?

Hay una sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, a la que yo pertenecía, tomada por unanimidad por magistrados de un enorme rigor profesional y de grandes conocimientos jurídicos. Han dictado la sentencia que han considerado que procedía con arreglo a Derecho, que han puesto de manifiesto que el Gobierno actuó con respeto a la legalidad. Las sentencias se pueden criticar, pero se acatan y se cumplen.

La ministra de Defensa aborda en su entrevista con EL ESPAÑOL los retos futuros de Defensa.

La familia Franco insiste en resquicios para impedir el cumplimiento de esa sentencia…

Las personas que están en un procedimiento judicial tienen todo el derecho de usar todos los instrumentos jurídicos que la norma les concede y ahí no tengo nada que decir. Sólo digo que el Tribunal Supremo ha confirmado que la decisión que tomó el Gobierno era ajustada a derecho, que creo que era una asignatura pendiente, y así seguir trabajando en esa España del siglo XXI.

Y sobre este mismo tema: cuando usted asumió la dirección del Ministerio se encontró con el manifiesto franquista que firmaban militares.

Respecto a los militares que estaban en retiro, son personas que están en derecho a exponer sus opiniones, ahí nada que decir. Sobre las personas que estaban en reserva, como se entendió que era un posicionamiento que iba en contra de la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, se abrieron los correspondientes expedientes y ha habido sanciones que no se pueden dar a conocer porque están protegidas por la normativa.

Lo único que puedo decir es que las Fuerzas Armadas se caracterizan por su neutralidad política y me siento muy orgullosa de unas Fuerzas Armadas que piensan en el futuro y no en el pasado.

¿Qué mensaje podría enviar a esos militares sobre los que siente tanto “orgullo” en este 12-O?

Que sigan trabajando por la Constitución, que nos sentimos orgullosos de ellos, que son un ejemplo de servicio a España y de hacerlo sin pedir nada a cambio, sin sacrificio y de forma heroica. Cada vez que salen con la bandera española por el mundo dejan muy alto el pabellón español. Hay algo muy importante, que es no tener complejos. En el siglo XXI, las Fuerzas Armadas defienden la paz, la libertad, la democracia y la Constitución.

Políticas de Defensa

Sigamos hablando de políticas de Defensa. Usted ha insistido en varias ocasiones en que el papel de las mujeres tiene que ser “fundamental” y que hay que “potenciar” su presencia en misiones en el exterior.

España tiene un compromiso muy firme en misiones internacionales. Somos un socio serio y fiable tanto en Naciones Unidas, Unión Europea y Alianza Atlántica, y por eso estamos comprometidos en cerca de 20 misiones de paz.

Como nos decía la teniente coronel de Mali [en referencia al testimonio de Aminata Diabaté en el acto celebrado por los 30 años de despliegues en el exterior], es esencial que haya más mujeres en las Fuerzas Armadas españolas para que sean agentes de paz y seguridad. Creemos firmemente que la paz en los lugares de conflicto no se podrá profundizar si no hay mujeres que lideren esos procesos.

¿Cómo ve la problemática de tropa y marinería, que queda desvinculada de las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años?

Estamos trabajando muy seriamente y hay muchas actuaciones para dar salida a los mayores de 45 años que se han realizado y que no puedo detallar por la ley electoral. Me pueden perdonar, me gustaría explicar más los logros, pero tengo que respetar la ley.

Lo dice por estar en precampaña. Cuatro elecciones generales en cuatro años. ¿Puede afectar esta inestabilidad política de algún modo a los contratos de modernización de las Fuerzas Armadas?

Lo que puedo decir es que todas las políticas de seguridad y defensa son políticas de Estado. Y en esas políticas de Estado estoy segura de que vamos a seguir.

En el Ejército del Aire arrastran un grave problema de obsolescencia en muchas de sus aeronaves. ¿Tienen en agenda algún gran programa de renovación?

Me siento limitada a poder utilizar el tema…

Tengo que preguntar.

Somos perfectamente conscientes de las necesidades que hay. Por eso, entre otras razones, hubiera sido bueno que tuviéramos un Gobierno ya. Por la irresponsabilidad de algunos no hemos tenido un Gobierno y eso está limitando que haya una disponibilidad también para las Fuerzas Armadas.

Cada vez que hay una muerte en las Fuerzas Armadas es un día duro; ha habido muchos días duros

También sobre el Ejército del Aire, ha habido dos accidentes recientes en Murcia de trágicas consecuencias. Usted dijo que eran días “complicados”; ¿los más complicados desde que dirige Defensa?

Días duros ha habido muchos. Cada vez que hay una muerte es un día duro. Ha habido otros fallecidos en acto de servicio en el tiempo que estoy aquí. Sin duda, siempre quiero tener una proximidad con las familias y en estos días, que es la Fiesta Nacional de toda España, hay que rendir un homenaje a las familias de todos los fallecidos.

Ha apostado mucho por el futuro caza europeo. Sin embargo, eso chirría con los planes de la Armada, que necesitaría el caza F-35 para poder desplegarlo en sus medios navales.

En todo lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas vamos a tomar las decisiones en un contexto de política de Estado, pero con la máxima responsabilidad y pensando en la modernización. Y con la clara e inequívoca apuesta por la industria española.

Quizá por eso apostaron por Indra y no por Airbus -con una menor participación española- para adjudicar el contrato del futuro caza europeo.

Tomamos la decisión creyendo que era la mejor y efectivamente esa fue una de las razones. Pero también decimos que la colaboración de Airbus en este proyecto de FCAS -que pone a España junto a Francia y Alemania en cabeza en políticas de Defensa europeas- va a ser esencial, fundamental. Contamos con Airbus, así se lo transmití a su presidente y él lo ha entendido; son una pieza clave.

Otro reto de Defensa, el papel del CNI. ¿Cómo definiría la labor que ha desempeñado el general Sanz Roldán?

Es un hombre de Estado, igual que Paz Esteban, la actual directora en funciones. Pero siempre he dicho que las instituciones van mucho más allá que las personas. El CNI no es su director o su directora por muy buenos que sean. Son sus 3.000 hombres y mujeres que realizan un magnífico trabajo y que lo hacen con mucha discreción. Cuando el protagonismo de una institución recae en su director, algo no va bien.

Pero el próximo ministro de Defensa tendrá que elegir al próximo director del CNI. Al menos, en el caso de que los servicios secretos sigan ligados a este Ministerio. Muchas quinielas apuntan a un perfil de una mujer y civil.

Vuelvo a decir que lo importante no es quién sea el director. Hay muchas amenazas, como la del terrorismo. Estamos en un mundo global y lo importante es tener unos servicios de inteligencia preparados y modernos. Eso es mucho más importante que quién lo dirija, que sea quien sea seguro que lo hace muy bien.

Lleva más de un año al frente del Ministerio, ¿ha cambiado en algo su concepción de las Fuerzas Armadas?

Uno de los problemas que hay en España es que las Fuerzas Armadas son muy poco conocidas. La gente actúa con estereotipos, con clichés, sin conocerlas. Lo que yo he conocido me hace sentir orgullosa. Por eso, uno de mis principales objetivos como ministra de Defensa es que esas Fuerzas Armadas sean conocidas. No solamente como están en el mundo defendiendo la paz y la libertad, ya sea en Mali o Líbano; también su papel en los incendios de Canarias y Ávila o en las inundaciones en el Levante español. No hay nada más emotivo que ese vínculo que se produce entre la población y las Fuerzas Armadas.